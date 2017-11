Mientras Trump está de gira, republicanos caen en comicios claves

Mientras el presidente estadounidense se dedica a forjar un frente común contra las ambiciones nucleares de Corea del Norte, en una gira por Asia que desembocó este miércoles en Pekín, el Partido Demócrata celebró sus notables victorias en los comicios regionales. Esto, un año después de sufrir, en las elecciones presidenciales de EE. UU., una inesperada derrota que dejó a sus líderes en estado de shock.

Uno de los demócratas que mejor han expresado este sentir ha sido el exvicepresidente Joseph Biden, quien en su cuenta de Twitter calificó de “sonora derrota para el presidente (Donald) Trump” los resultados de unas elecciones en las que los “votantes rechazaron las feas políticas” vistas a lo largo del último año.

Trump, por contra, ha querido evitar que se lo pudiera señalar como máximo responsable de los malos resultados obtenidos por su partido en una jornada en la que estaban en juego los gobiernos de los estados de Virginia y Nueva Jersey, así como multitud de cargos municipales a lo largo de todo el país. “Ed Gillespie trabajó duro, pero no me representaba a mí o aquello que yo defiendo”, escribió a última hora el miércoles desde China el mandatario en su cuenta personal de Twitter, en referencia al candidato republicano derrotado en la carrera por el cargo de gobernador de Virginia, a quien venía respaldando desde hacía días.



Aparte de esos dos cargos de gobernador en juego, también se destaca el triunfo del demócrata Bill de Blasio, quien resultó reelegido como alcalde de la Nueva York natal del presidente. La opinión expresada por los ciudadanos en las urnas puede interpretarse como un claro No de parte de la población a algunos de los principios fundamentales de la Administración del multimillonario.



“Muchos analistas están atribuyendo los resultados a una reacción contra el presidente Trump y su partido. Pero, en cualquier caso, también es posible que los resultados se deban a la debilidad de los candidatos”, explicó el analista político de la Universidad de Duke David Rohde.



Más allá de los números, que han dado una serie de victorias a los demócratas, parece evidente que el actual gobierno ha generado un incipiente movimiento de resistencia. Feministas, negros, transexuales, inmigrantes, refugiados y personas contrarias a la venta indiscriminada de armas optaron por dar un paso al frente y presentarse como candidatos.



Los comicios del miércoles, en definitiva, sirven para dar oxígeno a los demócratas, sobre todo de cara a los comicios legislativos de 2018, en los que el partido aspira a recuperar el control de la Cámara baja del Congreso, dominada por los republicanos.

Sanciones a Cuba

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció también la entrada en vigor de un paquete de sanciones contra el Gobierno cubano, anunciado en junio por el mandatario en Miami.



Se trata de imponer límites a la apertura iniciada por el gobierno anterior, de Barack Obama, y, entre otras medidas, los ciudadanos estadounidenses no podrán ahora realizar transacciones comerciales con entidades estatales, sino solo con el sector privado en la isla. Esto incluye, por ejemplo, restaurantes, hoteles y comercios.



EFE y AFP