El poder de Ivanka Trump, la ‘primera hija’ de EE. UU.

“Nos complace que Ivanka Trump haya elegido dar este paso en su papel sin precedentes como primera hija y en apoyo al presidente”, rezó un reciente comunicado de la Casa Blanca en el que se anunció que la hija predilecta del mandatario estadounidense, Donald Trump, ocupará una de las salas del Ala Oeste del recinto presidencial, pues será su asistente y no cobrará un solo dólar.

La decisión del mandatario acalló algunas críticas, provenientes principalmente de miembros del Partido Demócrata que manifestaron su desacuerdo con la posición de consejera presidencial, no oficial, que tenía Ivanka, pues no formaba parte de la nómina federal. Esto significaba que, no obstante la influencia de la hija de Trump en las decisiones de gobierno, no tenía que seguir los protocolos ni las mismas reglas que los empleados del Ejecutivo. Ahora deberá hacerlo.



Ivanka ha sido una de las personas con mayor influencia sobre las decisiones del presidente, junto con su esposo, Jared Kushner, y el polémico asesor Steve Bannon, de quien se decía estaba detrás de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente.



La influencia de Ivanka sobre su padre y el Gobierno se hizo evidente con su presencia en varias reuniones del más alto nivel en la Casa Blanca, con líderes mundiales como el primer ministro japonés, Shinzo Abe; su homólogo canadiense, Justin Trudeau, y la canciller alemana, Ángela Merkel.



Pero su nombramiento oficial no apaciguó todas las quejas. “Ivanka no tiene una verdadera responsabilidad constitucional: no tuvo que pasar por una audiencia de confirmación, y eso es un mal indicio”, explicó a EL TIEMPO Thomas Whalen, autor del libro ‘A Higher Purpose: Profiles in Presidential Courage’.



A esto se suma su falta de experiencia en temas políticos, lo que podría ser muy delicado. “Su inexperiencia podría llevar a algunos resultados embarazosos y desastrosos para el país”, sentenció Whalen. Por eso, muchos preguntan cuáles son las razones de su vertiginoso ascenso y por qué su padre confía tanto en su nombramiento.

Empatía con el presidente

Existen varias explicaciones. La primera es la empatía entre Ivanka y el jefe de Estado, que se ha expresado a lo largo de los años, pues ella tiene la misma visión empresarial del multimillonario: montó puestos de limonada cuando era niña, fue modelo y, cuando se graduó de economía en la Universidad de Pensilvania (la misma de su padre), entró a trabajar en los negocios de la familia y después creó los propios.



La segunda tiene que ver con la ausencia relativa de una primera dama en la Casa Blanca. La esposa de Trump, Melania, vive en Nueva York, argumentando que no puede interrumpir el año escolar de su hijo, Barron, razón por la cual no ha asumido muchos de los roles tradicionales de esposa del presidente.



Ivanka empezó a llenar ese vacío no como primera dama, sino como ‘primera hija’, por su carisma arrollador y juvenil, que se opone a la seriedad de Melania. “Ella es probablemente la hija más poderosa en la historia presidencial estadounidense. Parece tener el tipo de influencia que Hillary Clinton ejerció durante el mandato de su marido”, dijo en diálogo con este diario Kyle Kopko, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad Elizabethtown.



Y el otro aspecto determinante es, precisamente, la imagen de Ivanka. Según analistas, la empresaria le ayuda a Trump a deshacerse de su proyección autoritaria y agresiva. Además, podría aportar en los proyectos dirigidos a la mujer.



Como le dijo a este periódico Robert Shapiro, profesor de Gobierno y de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia: “Si Trump propone un nuevo programa de licencia de maternidad remunerada y subsidios para el cuidado de los niños” tendría que ver con “la influencia de Ivanka, pues ella lo ha propuesto”.



Sin embargo, los negocios de Ivanka podrían ser otra piedra en el zapato. Al igual que su padre, es dueña de varias empresas que llevan su nombre. Y su presencia en el Gobierno la haría caer en varios conflictos de intereses. De hecho, un episodio ya se vivió cuando la tienda Nordstrom dejó de vender ropa de su marca y el mandatario salió en su defensa.



“Esa exposición nacional que tendrá, suponiendo que sea positiva, solo ayudará a seguir construyendo su marca”, afirmó Kopko.



Es ahí donde se enreda la trama. “Los Trump están en condición de beneficiarse económicamente de sus posiciones públicas y, posiblemente, por las políticas de la Administración”, recalcó Shapiro, e insistió en que si su intención fuese otra, tanto Ivanka como el presidente “deberían haber puesto todos sus activos en fideicomisos ciegos”.



Y es que aunque Ivanka vendió bienes y activos por un valor de 36,7 millones de dólares, como informó CNN, sigue siendo la propietaria de sus empresas de joyas y ropa. Incluso, el programa ‘Saturday Night Live’ llegó a decir con ironía que Ivanka “sabe lo que quiere y lo que hace”.



Pero eso no le quitará poder a la ‘primera hija’ de EE. UU. Si bien es cierto que no tiene experiencia política y es éticamente incorrecto que aproveche su posición para explotar su marca, también lo es que una posible inhabilitación está lejana. “Mientras los republicanos tengan el control del Congreso, es poco probable que estos conflictos resulten en investigaciones importantes”, apuntó Kopko. El reinado de Ivanka apenas comienza.



DANIEL STEVEN TÁMARA DUARTE

Redacción Internacional