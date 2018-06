Autor de tiroteo en EE.UU. buscaba matar a ‘toda la gente posible’

El hombre que mató a cinco personas el jueves durante un tiroteo en el diario The Capital Gazette, en el estado estadounidense de Maryland, quería "matar al mayor número de personas posible", dijo este viernes en rueda de prensa un responsable policial.

El sospechoso, identificado en documentos judiciales como Jarrod Ramos, de 38 años, usó una escopeta comprada legalmente "hace un año o más", dijo también el jefe de policía del condado de Anne Arundel, Timothy Altomare, quien se negó a pronunciar siquiera el nombre del atacante. "No se merece que hablemos de él un segundo más", afirmó.



Altomare dijo que la policía identificó a Ramos mediante técnicas de reconocimiento facial usando la base de datos de Maryland, dado que estuvo "en contacto en el pasado con la policía del condado de Anne Arundel".



Según contó, un agente de policía visitó a Ramos en mayo de 2013 tras amenazas hechas en internet contra The Capital Gazette. El diario prefirió entonces no presentar una demanda por "temor de que hacerlo exasperara una situación ya inflamable", dijo Altomare.

Un artículo en el Capital Gazette, publicado en su sitio web el 22 de septiembre de 2015 y consultado el jueves, menciona una decisión favorable al diario en una demanda por difamación presentada en 2011 por Ramos, residente de Laurel (Maryland).



Altomare dijo que "se encontraron pruebas en el hogar" del sospechoso "que muestran la planificación temprana" del ataque. Minutos después de la conferencia de prensa, el fiscal Wes Adams anunció que Ramos fue detenido el viernes por la mañana durante su audiencia de presentación de cargos formales por cinco asesinatos.



La fiscalía presentó pruebas al tribunal "sugiriendo un ataque organizado, con una puerta cerrada con llave en la parte trasera" del edificio para evitar que alguien escapara. Según Adams, el atacante también "utilizó un enfoque táctico para perseguir y disparar a víctimas inocentes".



AFP