Eric Schneiderman, de apoyar el movimiento #MeToo a acusado de abuso

08 de mayo 2018 , 10:27 a.m.

En un abrir y cerrar de ojos, Eric Schneiderman pasó de ser el fiscal del estado de Nueva York y un abanderado del movimiento contra el maltrato #MeToo a ser acusado de abusos.



Aunque no hicieron una denuncia ante la Policía, cuatro mujeres aseguraron, en un reportaje de la revista The New Yorker, que Schneiderman las maltrato.

El relato de las denunciantes, quienes aseveraron haber sido compañeras sentimentales del ahora exfiscal, coincide en que las “golpeó repetidamente, muchas veces después de beber, frecuentemente en la cama y nunca con su consentimiento”.

Las acusaciones han generado mucha polémica, pues Schneiderman fue un asiduo defensor del #MeToo.



Además, impulsó varias acciones legales contra Harvey Weinstein, tras las múltiples denuncias por acoso sexual que recibió el productor de Hollywood.

Repercusiones

Schneiderman renunció a su cargo poco después de que se hicieran públicas las acusaciones, que él mismo calificó de "serias", aunque las negó.



"No están relacionadas con mi conducta profesional ni con las operaciones del cargo, pero me impedirán liderar la oficina de una manera efectiva en este momento crítico", dijo.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exigió una investigación del caso y afirmó que “nadie debe estar por encima de la ley”.

Schneiderman, quien pertenece al Partido Demócrata, fue elegido como fiscal en el 2010. Su idea era volver a presentarse al cargo en noviembre próximo.



Su nombre sonó como posible candidato a la Gobernación de Nueva York, en 2020.



También fue muy crítico con las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llegó a calificar como una amenaza para Nueva York.



“No he agredido a nadie. Nunca ha practicado sexo no consentido (…) Ha sido un honor y un privilegio servir a los neoyorquinos”, manifestó Schneiderman en su despedida como fiscal.



