Kushner y Hicks, la tormenta que aísla más a Trump en la Casa Blanca

En la Casa Blanca de Donald Trump, al parecer, nunca deja de llover. De hecho, esta semana el presidente republicano tuvo que enfrentar toda una tormenta que en esta ocasión se llevó por delante a su yerno, Jared Kushner, y a su jefe de comunicaciones, Hope Hicks.



Dos duros golpes al círculo más íntimo de un mandatario que les otorga inmenso valor a los nexos familiares y a la lealtad de funcionarios que, como Hicks, llevan años trabajando a su lado.

Lo de Kushner, sin duda, fue lo más serio de todo. El martes, la ciudad amaneció con la noticia de que el esposo de Ivanka, la hija de Trump, había perdido sus credenciales de seguridad para acceder a la información más clasificada y secreta que produce el Gobierno de Estados Unidos.



El asesor, que lleva más de un año trabajando en la Casa Blanca, venía utilizando ‘credenciales temporales’ mientras esperaba que el FBI diera su visto bueno para otorgarle las permanentes.



Pero, de acuerdo con diversas fuentes, el jefe de Gabinete de Trump, el general John Kelly, optó por retirarle el acceso luego de que la agencia de inteligencia recomendó no dárselas por el momento.



Aparte de la humillación, en la práctica se trata de una decisión bastante complicada, puesto que Kushner ya no podrá asistir a las reuniones en las cuales se discuten asuntos de seguridad nacional ni revisar la información clasificada que recibe el presidente a diario. Lo cual es grave si se toma en cuenta que Kushner tiene bajo su cargo las relaciones con Oriente Próximo, los diálogos de paz entre israelíes y palestinos y otra serie de temas de gran calado que requieren la mejor información posible. Según la mayoría de los expertos, son funciones que no podrá desempeñar mientras permanezca por fuera de la ‘rosca’.



A las pocas horas de esa decisión, ‘The Washington Post’ lo puso contra las cuerdas con un reporte en el que asegura que Kushner era visto como una ficha “vulnerable” en el ajedrez de Trump y al que podían “influenciar” para obtener concesiones favorables de la Administración.



En el reporte, el Post menciona conversaciones interceptadas a diplomáticos de México, China, Israel y Emiratos Árabes en las que discuten este escenario. Esa sería una de las razones por las cuales el FBI se niega a darle acceso ilimitado a los secretos de Estado. Pero el trasfondo es mucho más grave y tiene que ver con los negocios personales de Kushner y su familia, que, como en el caso de Trump, han hecho su fortuna en el sector inmobiliario.



El temor de las autoridades es que el yerno del presidente, y de allí la vulnerabilidad que mencionan estos países, haya mezclado los intereses de su empresa con la política exterior de Estados Unidos.



Se sabe, por ejemplo, que la familia arrastra una enorme deuda por la compra de un edificio en Manhattan que les costó 1.800 millones de dólares, de los cuales deben pagar 1.200 millones en intereses en los próximos meses. Dado que no cuentan con ese capital, han estado buscando inversionistas por todo el mundo, incluida Rusia.



Y por eso, Kushner también está siendo investigado por el fiscal especial Robert Mueller, a quien se le encomendó la pesquisa sobre el rol de Moscú en las elecciones del 2016 y su posible coordinación con la campaña de Trump, de la que él formó parte.



También les preocupa que el yerno haya realizado múltiples reuniones con representantes de otros países de las cuales no ha informado y en las que se pudieron discutir tanto asuntos bilaterales como concernientes a su empresa privada.



Este jueves, ‘The New York Times’ lo remató con un informe en el que asegura que la familia de Kushner obtuvo grandes préstamos de instituciones financieras de Estados Unidos luego de reuniones con el yerno de Trump en la Casa Blanca. Una con la firma Apollo Global Management por 184 millones de dólares, para refinanciar la hipoteca de un edificio en Chicago, y otra con Citigroup por 325 millones, para financiar un proyecto inmobiliario en Brooklyn.



“Por esto, precisamente, altos funcionarios del gobierno no pueden mantener sus negocios personales mientras están prestando sus servicios al Estado. La apariencia de un conflicto de intereses es enorme”, le dijo a ‘The New York Times’ Don Fox, exdirector de la Oficina para la Ética del Gobierno, el ente encargado de monitorear estos posibles abusos.



La disyuntiva de Trump es casi imposible: tiene que decidir si restablece a la fuerza las credenciales de Kushner –lo cual puede hacer por ley–, a pesar de todas las dudas que existen sobre su gestión. Pero si lo hace, estaría desautorizando a su jefe de Gabinete y dejaría abierta la puerta para futuros conflictos si la polémica de su yerno sigue creciendo. Pero si no lo hace, el único camino es la vergonzosa destitución de un miembro de su familia que podría hasta agrietar la relación con Ivanka.

‘Mejores oportunidades’

El caso de Hicks es igualmente complejo. La joven, de 28 años, dijo que se retiraba, pues quería considerar mejores oportunidades en el sector privado.



Pero pocos le creen: nadie renunciaría a un cargo tan prestigioso como el que tiene cuando apenas lleva seis meses en el trabajo, y menos cuando su jefe –el presidente de EE. UU.– la considera una “protegida”.



Sus verdaderos problemas parecen emanar de la investigación sobre Rusia, pues Mueller la tiene entre ojos por quizá haber mentido el año pasado cuando ayudó a redactar un comunicado falso sobre la reunión que sostuvo el hijo de Trump –Donald jr.– con personas cercanas al Kremlin y en la que ofrecieron información negativa sobre Hillary Clinton.



En otras palabras, estaría saliendo de la película antes de que el Fiscal le abra una causa formal que obligue a su despido de la Casa Blanca.



Sea cual sea la razón, su partida deja a Trump aún más aislado. Y ‘ad portas’ de tener que prescindir hasta de su propia familia.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68