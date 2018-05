EE. UU. y China logran 'consenso' para reducir déficit comercial

Estados Unidos y China anunciaron hoy que han llegado a un "consenso" sobre cómo reducir el déficit comercial estadounidense con el país asiático, por el que Pekín se compromete a aumentar "significativamente" sus compras de bienes y servicios producidos en la nación norteamericana.

En un comunicado conjunto, ambas potencias informaron del resultado de dos días de conversaciones en Washington sobre sus diferencias comerciales, que incluyeron una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el viceprimer ministro Liu He, asesor económico del presidente chino Xi Jinping.



"Hubo un consenso para tomar medidas efectivas para reducir sustancialmente el déficit comercial de bienes de Estados Unidos respecto a China", indica el comunicado, distribuido por la Casa Blanca. "Para hacer frente a las crecientes necesidades de consumo del pueblo chino y a la necesidad de un desarrollo económico de alta calidad, China aumentará significativamente sus compras de bienes y servicios de Estados Unidos", lo que ayudará al "crecimiento y a los empleos" en ese último país, señala la nota.



En concreto, habrá "aumentos sustanciales en las exportaciones de productos agrícolas y energéticos" de Estados Unidos a China, y el Gobierno de Trump planea enviar a un equipo al país asiático para afinar los detalles de ese acuerdo.



También "hubo un consenso sobre la necesidad de crear condiciones favorables para un aumento del comercio" de "bienes y servicios manufacturados", según el comunicado. Ambos Gobiernos acordaron "estrechar su cooperación" en lo relativo a la protección de la propiedad intelectual, y China se comprometió a "impulsar enmiendas relevantes a sus leyes y regulaciones en ese área, incluida la Ley de Patentes".



"Los dos lados acordaron alentar las inversiones en ambos sentidos y esforzarse en crear un clima de competición justo", recalca. Los dos Gobiernos planean "seguir conversando a altos niveles sobre esos temas" para "resolver sus preocupaciones económicas y comerciales de forma proactiva", concluye la nota.



El comunicado no precisa si las potencias acordaron una meta concreta para la reducción del déficit, como buscaban las autoridades estadounidenses. Durante su visita a Pekín hace dos semanas, la delegación estadounidense exigió a China una reducción del déficit que mantiene con el país asiático en 200.000 millones de dólares de aquí a 2020, así como el fin de subsidios en algunos sectores, una mayor protección de la propiedad intelectual y la reducción de aranceles en algunos sectores "no críticos", según un documento oficial.



