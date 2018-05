EE. UU. rechaza ‘falsas acusaciones’ de Maduro contra sus diplomáticos

El Departamento de Estado de EE. UU. rechazó este martes las “acusaciones falsas” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien dio 48 horas para abandonar Venezuela a los dos diplomáticos estadounidenses de mayor rango en el país, por considerar que estaban implicados en una conspiración.

En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, indicó que había “visto los informes” sobre la intención de Maduro de expulsar al encargado de negocios de EE. UU. en Caracas, Todd Robinson, y su “número dos”, Brian Naranjo, que ejercía de jefe de la sección política de la embajada.



“Hemos visto los informes de que el régimen de Maduro tiene intención de declarar a nuestro encargado de negocios, Todd Robinson, y el subjefe de la misión como personas no gratas. Rechazamos completamente las acusaciones falsas hechas por Maduro en contra del encargado de negocios, Robinson, y el subjefe de Misión, Naranjo”, dijo la portavoz.

Rechazamos completamente las acusaciones falsas hechas por Maduro en contra del encargado de negocios, Robinson, y el subjefe de Misión, Naranjo

Nauert no ofreció más información acerca de si el Gobierno venezolano ha notificado formalmente a la embajada de EE. UU. sobre su intención de expulsar a los diplomáticos, y tampoco explicó si EE. UU. piensa tomar algún tipo de represalia, como la expulsión de diplomáticos venezolanos en EE. UU.



No obstante, en estos casos, las medidas suelen ser recíprocas, por lo que no puede descartarse la expulsión del encargado de negocios de Venezuela en Washington, Carlos Julio Ron Martínez.



Desde Caracas, Robinson también rechazó los señalamientos de Maduro, aunque no quiso responder a preguntas sobre el tema. “Nosotros rechazamos enérgicamente las acusaciones en nuestra contra y en contra de mi ministro consejero”, dijo el diplomático, que se encontraba en la occidental ciudad de Mérida cuando se conoció el anuncio del mandatario venezolano.



Maduro hizo su anuncio durante un acto en el que fue proclamado presidente de Venezuela, tras haber sido reelegido el domingo en unas elecciones rechazadas en parte de la comunidad internacional.

EFE