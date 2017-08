EE. UU. quitará visa a quien esté acusado por Fiscalía formalmente

Estados Unidos le quitará la visa a cualquier persona que esté formalmente acusada por la Fiscalía en una causa legal, notificó el lunes el embajador de la Casa Blanca en Colombia, Kevin Whitaker.



En entrevista con 'La W Radio', el diplomático hizo revelaciones que dejan ver el endurecimiento de Washington con todo aquel que tenga un proceso legal en su país y quiera ir a los Estados Unidos.

“Una persona buscada por la justicia colombiana o que esté en un proceso judicial acá en Colombia es problema de Colombia. Pero yo quiero evitar que este tipo de personas huyan a Estados Unidos”, precisó.



Aunque los casos de corrupción podrían ser especialmente perseguidos, las autoridades de Washington van a impedir que cualquiera que tenga una causa penal ahora en Colombia se vaya a Estados Unidos para eludir la justicia colombiana.

“Yo di la orden de que si hay una persona que está acusada formalmente por la Fiscalía, pues vamos a quitarle la visa”, dijo.



No obstante, admitió que si en algún caso una persona a la que se le quitó la visa considera que sigue siendo apta para entrar a Estados Unidos, sus argumentos serán analizados.

En una conversación anterior con EL TIEMPO, el embajador Whitaker dijo que una revisión de la elegibilidad de la visa para cualquier persona estaría basada en un cambio de sus circunstancias, según la ley de inmigración de los Estados Unidos.

Colados en lista Farc

El retiro del visado podría extenderse, inclusive, a personas a las que solo se les ha iniciado una investigación o han perdido su trabajo, según las nuevas decisiones de Washington.



Por otra parte, el embajador Whitaker denunció que algunos delincuentes están ofreciendo hasta 5 millones de dólares para ingresar a la lista de excombatientes de las Farc, solo con el propósito de evitar su extradición a los Estados Unidos.



“Estamos siguiendo casos de gente que ofrece 5 millones de dólares para meterse en ese listado de las Farc”, sostuvo el embajador.



Igualmente, manifestó: “Una persona que conspira de manera corrupta para meter fraudulentamente a alguien en el listado de las Farc, con el propósito de evitar la extradición, viola la ley estadounidense. A esa persona vamos a perseguirla, a buscarla, a extraditarla, y asegurarnos de que enfrente la justicia en Estados Unidos”.

Whitaker criticó que la lista de excombatientes de las Farc con posibilidades de obtener beneficios haya quedado abierta porque, según dijo, es “una invitación a la corrupción”.

Insistirá en extradición

Anunció que Estados Unidos insistirá en la extradición de exguerrilleros de las Farc que cometan delitos para beneficio propio y deban ser procesados por la justicia de ese país.



En tal sentido, explicó que entiende lo acordado en La Habana para que los miembros de las Farc no sean extraditados a Estados Unidos, en la mayoría de los casos referente a crímenes cometidos antes de la firma del acuerdo de paz. Pero dijo que también hay “excepciones a la excepción”; por ejemplo, personas que siendo miembros de la Farc hayan cometido crímenes para beneficio propio.



Y anticipó, eso sí, que en todo caso respetarán la respuesta soberana de Colombia, cualquiera que sea.



“Si pedimos en extradición a alguien y el Gobierno responde en sus facultades soberanas y dice que no, entendemos eso”, expresó.



El delegado de la Casa Blanca en Bogotá dejó claro que a los Estados Unidos les sigue interesando la extradición de nacionales que violen la ley en relación con aspectos que tengan que ver con su país.



Dijo que no es cierto que las autoridades estadounidenses estén garantizando un tratamiento más blando para los delincuentes extraditados.



“La idea de que las personas reciben en Estados Unidos un tratamiento más suavecito no es cierta”, añadió.



Finalmente, el embajador estadounidense deploró el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia y refutó la tesis de que la fumigación aérea no sirve.



“La fumigación puede servir, pero subrayo: eso es decisión soberana del Gobierno de Colombia que respetamos plenamente”, concluyó.



