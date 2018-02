EE. UU. niega haber discutido con Israel plan de anexión de colonias

"Reportes de que Estados Unidos ha discutido con Israel un plan de anexión son falsos. Estados Unidos e Israel nunca han discutido semejante propuesta", dijo a la prensa el vocero Josh Raffel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el lunes que ha estado discutiendo con Estados Unidos la posibilidad de que Israel anexe los asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania, algo que la Casa Blanca negó de inmediato.



Netanyahu no especificó qué tanto han avanzado las discusiones para anexar terrenos que los palestinos quieren para un futuro Estado, una decisión que seguramente será rechazada por la comunidad internacional.



"Respecto al tema de la soberanía, puedo decir que he estado hablando con los estadounidenses desde hace un tiempo", dijo Netanyahu en una reunión a puertas cerradas con legisladores de su partido Likud, de acuerdo a un portavoz de la organización.



Netanyahu hizo referencia a la ley israelí de asentamientos, un paso equivalente a la anexión. Esos asentamientos están bajo jurisdicción del Ejército israelí, que ha ocupado la Franja de Gaza desde la guerra de 1967.



Pero la Casa Blanca negó el reporte. El portavoz Josh Raffel dijo que "Estados Unidos e Israel nunca discutieron una propuesta de ese tipo, y el foco del presidente sigue siendo el proceso de paz entre israelíes y palestinos".



Analistas señalan que los comentarios del primer ministro podrían haber sido para aplacar a las fuerzas de extrema derecha del partido y no porque haya un plan específico. Los comentarios generaron una rápida crítica de los palestinos.



Nabil Abu Rdainah, portavoz del primer ministro Mahmoud Abbas, dijo que una anexión "destruiría todos los esfuerzos de paz y al proceso de paz". "Nadie tiene derecho a discutir la situación en las tierras palestinas ocupadas", señaló Abu Rdainah desde Moscú, donde Abbas se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin.



La mayor parte de la comunidad internacional cataloga a los asentamientos como ilegales, algo que Israel discute.