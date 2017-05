Dow Jones pierde más de 300 puntos por problemas políticos de Trump

Wall Street caía en la sesión de este miércoles en medio de la preocupación por los problemas políticos que jaquean al presidente estadounidense Donald Trump.

Después del mediodía, el índice industrial Dow Jones perdía más de 300 puntos (-1,6%) a 20,643.89 unidades.



El índice S&P 500 también caía 1,6% a 2,361.91 puntos y el Nasdaq, de valores tecnológicos, bajaba 2,3% a 6,031.33.

Los operadores en Wall Street seguían apostando decididamente por las ventas arrastrados especialmente por el sector bancario, en medio del nerviosismo en los mercados ante las últimas noticias que salpican al presidente estadounidense.



Por un lado, que el actual inquilino de la Casa Blanca supuestamente intentó obstruir una investigación en el FBI sobre los nexos con Rusia de su exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y, por otro, que compartió información sensible con los rusos.



El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha pedido al FBI todos los documentos que su exdirector James Comey elaboró sobre sus conversaciones con Trump para verificar si le pidió frenar esa investigación, según adelantó The New York Times.



Casi todos los sectores en Wall Street seguían con pérdidas, entre los que destacaban el financiero (-1,66 %), el tecnológico (-1,54 %), el industrial (-1,29 %), el de materias primas (-0,94 %), el sanitario (-0,75 %) y el energético (-0,39 %). Goldman Sachs (-4,56 %) y JPMorgan (-2,89 %) seguían liderando las pérdidas junto a Apple (-2,33 %), DuPont (-1,90 %) y American Express (-1,86 %), mientras que al otro lado subían UnitedHealth (0,81 %), Coca-Cola (0,65 %) y Procter & Gamble (0,27 %).



AFP y EFE