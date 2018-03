Trump y Putin discuten posible encuentro

El Kremlin informó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su par ruso, Vladimir Putin, por su reelección para un cuarto mandato, y ambos discutieron la posibilidad de una reunión.

Por su parte, Trump confirmó las palabras del Kremlin y dijo a periodistas al comienzo de una reunión con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, en la Casa Blanca: “He hablado por teléfono con el presidente Putin y lo he felicitado por la victoria, su victoria electoral”, afirmó.



Trump recordó que “una de las primeras declaraciones” que hizo Putin tras su victoria electoral el domingo fue la de que “estar en una carrera armamentística no es algo muy bueno”.



Esa carrera “se está descontrolando”, aseguró Trump, y subrayó: “Nunca permitiremos que nadie tenga nada cercano a lo que nosotros tenemos”. “También tenemos que hablar sobre Ucrania, Siria y Corea del Norte, así que creo que probablemente veré al presidente Putin en un futuro no muy lejano”, agregó el presidente sin dar más detalles.

“Los líderes hablaron de lograr un desarrollo de la cooperación práctica en diferentes esferas, como, por ejemplo, la manera de asegurar la estabilidad estratégica y la lucha contra el terrorismo internacional”, agregó el Kremlin.



A su vez, la portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Heather Nauert, defendió la decisión del presidente Trump de felicitar a Putin. “La realidad es que somos dos potencias nucleares, y por eso debemos mantener la capacidad de poder coger el teléfono”, sostuvo.



Por su parte, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que espera que la victoria de Putin conduzca a un deshielo de las relaciones entre Moscú y Washington, según informó la agencia de noticias RIA.

