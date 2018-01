Las veces que Trump ha sido descortés e irrespetuoso en público

Peter Foley /EFE

Durante la campaña, el entonces candidato expulsó al periodista Jorge Ramos de una conferencia de prensa por hacer una pregunta cuando no era su turno. "Tengo derecho a preguntar", dijo Ramos a Trump. "No, no la tiene, regrese a Univisión", respondió Trump, quien luego volteó hacia donde se encontraba uno de sus guardias de seguridad, mientras pedía que otros periodistas realizaran preguntas.