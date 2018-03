Casa Blanca confirma que el presidente Donald Trump visitará Colombia

El presidente republicano Donald Trump visitará Colombia este próximo 15 de abril le confirmó a EL TIEMPO, Helen Aguirre, directora de asuntos mediáticos de la Casa Blanca.



La idea viene siendo trabajada desde hace varios meses pero se habría concretado la semana pasada durante el Diálogo de Alto Nivel que sostuvieron ambos representantes de ambos países en Bogotá y que fue presidida por el subsecretario de Estado, Tom Shannon.



El plan, que por ahora está en su etapa de elaboración, es que Trump pare en el país a su regreso de la Cumbre de las Américas en Perú este próximo 13 y 14 de abril.

El viaje de Trump a Colombia será el primero del mandatario estadounidense a un país de Latinoamérica para sostener diálogos bilaterales (el primero sería Perú pero para la Cumbre de las Américas donde asisten todos los países de la región menos Venezuela, que no fue invitado).



Un dato que es relevante, pero que no sorprende. Colombia lleva años considerado como el principal aliado de EE. UU. en la región y los unen más de dos décadas de estrecha colaboración en la lucha contra las drogas y un Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en el 2012.



El presidente Juan Manuel Santos, además, fue de los primeros líderes en comunicarse con Trump tras su victoria en las elecciones del 2016 y también en visitarlo en la Casa Blanca en mayo del 2017.



Así mismo los más altos funcionarios de Trump ya han visitado al país en el año que va desde que tomó posesión de la Oficina Oval.



Entre ellos el vicepresidente Mike Pence, y el Secretario de Estado Rex Tillerson hace apenas un mes.



La semana pasada ambos países siguieron profundizando la alianza en el Diálogo de Alto Nivel, en donde además de los temas de rigor, como el narcotráfico, han ampliado la agenda a otros frentes como el energético, educativo y cultural.



Dicho eso, la visita de Trump no estará ajena a la tensión.



El líder republicano, de hecho, soltó palabras muy duras sobre Colombia el año pasado cuando estuvo a punto de descertificar al país por lo que llamó ¨falta de compromiso¨ en la lucha contra las drogas dado el aumento de los cultivos ilícitos en los últimos años.



Su retórica causó sorpresa y hasta irritación en el gobierno pues Trump pareció desconocer los sacrificios que ha hecho el país y la corresponsabilidad de EE.UU. por la demanda.



Aunque el impasse no se ha resuelto, los ánimos se apaciguaron la semana pasada tras el acuerdo al que llegaron ambos países para eliminar el 50 por ciento de la producción en los próximos 5 años.



También existe malestar entre sectores empresariales de EE.UU. que piensan que Colombia no ha cumplido con todos sus compromisos en materia comercial. Eso provocó una carta reciente del Representante Comercial de EE.UU., Robert Lightheizer, en la que amenaza con bloquear el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, si el país no se pone al día con sus obligaciones.



Y no hay duda que Trump presionará en este frente pues es claro que ante toda está su visión nacionalista de ¨América Primero¨ que lo llevó a la Casa Blanca.



Y habrá que ver qué tanto respaldo ofrece a la implementación de los acuerdos de paz pues su administración ha solicitado recortes a los fondos que se le dan a Colombia anualmente y que saldrían primordialmente de los previstos para paz



En donde si habrá más sintonía es frente a Venezuela, el tema número uno en la agenda de Trump con la región.



Mientras el gobierno colombiano espera que la administración republicana los ayude a enfrentar la crisis que está desatando el éxodo de venezolanos hacia el país, Trump busca que Santos eleve la presión al régimen de Maduro y decrete sanciones unilaterales.

'No es gratis que el Presidente Trump escoja a Colombia'

Asimismo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Camilo Reyes, recalcó la importancia de la visita de Trump.



"Es una buena noticia que refleja el carácter especial y estratégico en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Esto abarca varios ámbitos de la actividad entre los dos países y genera bienestar y oportunidades para muchos ciudadanos de las dos naciones, no es gratis que el Presidente Trump escoja a Colombia como uno de los países en los que estará en su primera visita a Latinoamérica, esto es un signo importante para la relación bilateral en donde Colombia es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región".



Por su parte, el Gobierno colombiano anunció que desde hace algunos días se viene trabajando en la visita del mandatario estadounidense a Colombia.



La canciller María Ángela Holguín aseguró que los temas a tratar en la agenda bilateral serían el posconflicto, comercio y sustitución de cultivos ilícitos.



La Casa Blanca también confirmó oficialmente el viaje de Trump a Perú.

SERGIO GÓMEZ MASERI*

Corresponsal de EL TIEMPO en Washington