Donald Trump será pronto el 'héroe' de un dibujo animado

Donald Trump será pronto el héroe de un nuevo dibujo animado producido por el presentador y humorista Stephen Colbert, anunció el jueves el canal de cable Showtime, que hizo un pedido inicial de diez episodios de media hora.



La serie, cuyos primeros episodios serán lanzados en septiembre, contará las aventuras del presidente de Estados Unidos y "la familia más poderosa del mundo", detalló el canal, filial del grupo de medios CBS, en un comunicado.

Las situaciones del clan Trump en este dibujo animado que todavía no tiene título serán plasmadas por un equipo imaginario encargado de realizar un documental imaginario.



"Sé que mucha gente quería hacerlo y me siento honrado de que el presidente animado haya invitado a nuestro equipo a su esfera privada", comentó Stephen Colbert, citado en el comunicado.



"He visto algunos fragmentos y estoy impaciente por mostrar al hombre detrás del (lema) MAGA", en referencia a "Make America Great Again" (Hacer a Estados Unidos grande otra vez), las cuatro palabras que Donald Trump repite incesantemente desde el comienzo de su campaña presidencial.



Tras un difícil comienzo conduciendo el programa de la segunda parte de la noche "The Late Show" de CBS en el otoño de 2015, Stephen Colbert se catapultó a partir de la elección de Donald Trump.



Su humor más político que el de sus dos principales competidores, Jimmy Kimmel (ABC) y Jimmy Fallon (NBC), le ha permitido liderar esa franja horaria en esta temporada, un logro que no había conseguido CBS desde 2010, dominada por NBC 20 veces en los últimos 22 años.



Para el proyecto de dibujos animados sobre Trump, Colbert contrató al productor ejecutivo de "The Late Show", Chris Licht, que ha tenido un papel importante en el transcurso del programa de entrevistas de la cadena CBS.



"Stephen y Chris tienen un talento misterioso para deconstruir el mundo del presidente Trump y esta serie les ofrece un nuevo terreno", dijo David Nevins, presidente y director general de Showtime, citado también en el comunicado.



