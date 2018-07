¿En qué consiste el ‘cierre de Gobierno’ con el que amenaza Trump?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se mostró dispuesto a permitir el ‘cierre del Gobierno’ federal a finales de septiembre, si el Congreso no aprueba fondos para avanzar en la construcción de su polémico muro fronterizo con México.



"Si no logramos una seguridad fronteriza apropiada, estaría dispuesto a considerar un cierre. No tengo problema”, aseguró Trump con respecto a una posible suspensión de las actividades el próximo 1 de octubre.

Pero ¿qué es un cierre de Gobierno?, ¿qué se afectaría?



Según explicó el diario británico The Guardian, un ‘cierre de Gobierno’ se produce cuando no hay un acuerdo entre el presidente estadounidense y el Senado (cámara alta) y la Cámara de Representantes (cámara baja) “sobre asignaciones de presupuesto antes de que finalice el ciclo presupuestario existente”.



Así las cosas, el Gobierno federal se queda sin recursos para financiar sus actividades y a la mayoría de sus trabajadores.

“Sin personas y sin fondos, amplios sectores de la administración federal no pueden funcionar”, aseguró el diario El Universal, de México.



Solo se mantienen en sus puestos los empleados que sean considerados esenciales, pero no reciben una remuneración por sus labores mientras el presupuesto no sea aprobado por el Congreso.



Con el ‘cierre de Gobierno’ se ven afectados los servicios públicos y entidades como la Dirección Impositiva, la Administración de Seguridad Social, los departamentos de Vivienda, Educación, Comercio, Trabajo y Protección Ambiental.



También los temas de salud sufren, pues se registran disminuciones en monitoreo y prevención de enfermedades.

Washington se vería afectada por un 'cierre de Gobierno'. Foto: EFE

Washington DC, la capital, se ve impactada, ya que su funcionamiento depende mucho del presupuesto federal.



Por el contrario, y aunque pierden mucha fuerza laboral civil, la Defensa del país sigue trabajando, en sus áreas de Patrulla Fronteriza, Migración, Aduanas, Servicio de Naturalización.



El Servicio Postal, las cortes federales, la Administración Federal de Aviación y el Congreso en sí mismo son otros de los organismos que, aunque diezmados, continúan con sus operaciones.

Trump ha dicho que si no se aprueba el presupuesto para el muro que quiere construir en la frontera con México, permitiría el ‘cierre del Gobierno’. Foto: EFE

Antecedentes

El pasado mes de enero, la administración Trump vivió su primer ‘cierre de Gobierno’. En ese momento duró tres días y estuvo impulsado por la oposición demócrata.



La razón fue que el presidente y los republicanos usaran como arma de negociación el futuro legal de los denominados ‘dreamers’ (los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE. UU.), y tras el que se llegó a un pacto bipartidista.



De 1976 hasta antes de que llegara Trump al poder, el país del norte de América registró 18 veces el ‘cierre de Gobierno’.



ELTIEMPO.COM

*Con información de EFE