Trump habla con republicanos para lograr reapertura del Gobierno

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habló este domingo con líderes republicanos para lograr un acuerdo que permita reabrir el Gobierno, cerrado parcialmente por segundo día consecutivo tras no aprobarse el viernes los presupuestos federales.

Trump conversó con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el número dos del partido en el Senado, John Cornyn, informó su portavoz, Sarah Sanders.



El jefe de gabinete del presidente, John Kelly, también dialogó con el presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul Ryan, y el líder de la mayoría conservadora en el Senado, Mitch McConnell.



"Seguimos trabajando duro hacia la reapertura del Gobierno y para asegurarnos de que se protege a nuestras grandes Fuerzas Armadas y sus familias, los niños vulnerables y el pueblo estadounidense", subrayó Sanders en un comunicado.



Estos contactos se produjeron mientras republicanos y demócratas intentan alcanzar un acuerdo presupuestario que acabe con el cierre parcial de la Administración, que implica que unos 800.000 empleados públicos no esenciales estén en casa suspendidos de sueldo.



Un grupo bipartidista de senadores anticipó que se estaban produciendo avances hacia un acuerdo, antes de una votación que McConnell ha convocado en la Cámara Alta para la 01.00 hora local del lunes (06.00 GMT) si nada permite adelantar el voto.



Trump no ha aparecido en público desde que empezó el cierre en la medianoche del viernes, cuando el Senado no aprobó los fondos para financiar el Gobierno durante el año fiscal 2018, y la Casa Blanca aseguró que este domingo tampoco tiene previsto comparecer ante las cámaras. El presidente sí se ha manifestado en su cuenta de Twitter, en la que no ha parado de culpar a la oposición demócrata del cierre gubernamental.



El Senado no aprobó este viernes los nuevos fondos necesarios para financiar al Gobierno y abocó al Ejecutivo de Trump a un cierre parcial e indefinido de sus actividades que entró en vigor a partir de esa medianoche.



La propuesta presentada por los republicanos obtuvo más votos a favor (50) que en contra (48), pero fueron insuficientes para aprobar unos fondos que requerían el apoyo de 60 senadores.



Esa propuesta, que la Cámara Baja sí aprobó este jueves, dotaba de financiación al Gobierno hasta el 16 de febrero, prolongando el plazo para negociar unos presupuestos definitivos.



Los demócratas, sin embargo, condicionaron su apoyo a las cuentas a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como 'Dreamers' ('soñadores').



El programa con el que el expresidente Barack Obama protegió a esos jóvenes de la deportación (DACA) expira el próximo 5 de marzo, tras ser cancelado el pasado septiembre por Trump.

