Trump se define como un ‘genio’ y defiende su capacidad mental

El polémico libro sobre la campaña electoral y la supuesta caótica presidencia de Donald Trump que salió a la venta el viernes pasado, pese a la presión de la Casa Blanca, desató la ira del mandatario estadounidense, que este sábado se definió como “un genio muy estable”, en un intento por zanjar las especulaciones sobre su capacidad y estabilidad mental a raíz de la publicación.

‘Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump’, escrito por Michael Wolff, describe una Casa Blanca caótica, un presidente mal preparado para ganar las elecciones en 2016 y asesores que ridiculizan las capacidades del mandatario.



Wolff afirma que, durante los primeros meses de Trump en el poder, tuvo un acceso prácticamente ilimitado a una Casa Blanca desordenada, donde nadie controlaba demasiado sus movimientos, y que pudo entrevistar a docenas de asesores del mandatario.



El autor sostiene en su libro que el objetivo de Trump en la campaña electoral de 2016 no era llegar a ser presidente, sino potenciar su marca; y que sus asesores no confían en el mandatario. “Todos dicen que es como un niño”, dijo Wolff en una entrevista a NBC. “Este hombre no lee, no escucha. Es como un ‘pinball’, que vira a todas partes”, agregó.



Pero quizá lo que más llamó la atención fueron las explosivas declaraciones de Steve Bannon, quien fue uno de los coordinadores de su campaña electoral y durante poco más de un semestre fue jefe de estrategia de la Casa Blanca.



Bannon, quien renunció al cargo en agosto, dijo a Wolff que el hijo mayor del presidente, Donald Trump jr., cometió “traición” por sus contactos con gente allegada a Rusia durante la campaña.

Y mientras Trump afirmó el que Bannon había “perdido la razón” desde que fue despedido de la Casa Blanca por filtrar “noticias falsas” a la prensa, el exasesor intentó reacomodar las fichas con su exjefe, y en una entrevista de radio dijo que Trump era “un gran hombre”.



Pero el presidente estadounidense ha hecho todo para asilar a Bannon –quien se quedó sin apoyo financiero de la multimillonaria Rebekah Mercer, que dio fondos para la campaña de Trump– y, además, no ha dejado de descalificar el libro, que ha tildado de mentiroso a través de la red social Twitter.



“Está lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen”, tuiteó esta semana Trump, quien también criticó a los medios por dedicar atención al tema.



El presidente aseguró que no autorizó “ningún acceso” a la Casa Blanca a Wolff y que “nunca” habló con él para ese texto.



Sin embargo, el texto se convirtió en todo un éxito editorial incluso antes de su salida a la venta, con una enorme demanda en Amazon y en las librerías de todo el país, que en muchos casos agotaron los ejemplares en cuestión de minutos.



La editorial responsable, Henry Holt & Company, desafió así la amenaza del equipo legal de Trump, que había pedido detener la publicación del libro por considerar que contenía múltiples declaraciones difamatorias sobre el presidente y su familia.



El autor del libro defendió su trabajo en una entrevista en NBC News, en la que dijo que respalda “absolutamente” todo el contenido de la obra y dio irónicamente las gracias a Trump por darle publicidad al texto, que ya está siendo criticado por tener imprecisiones y quizá hasta mentiras.



“No solo me está ayudando a vender libros, está demostrando que la conclusión del libro es cierta. Es extraordinario que el presidente de EE. UU. intente detener la publicación de un libro”, afirmó Wolff.

