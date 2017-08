EE. UU. y sus aliados, comprometidos en aumentar tropas en Afganistán

El presidente Donald Trump abrió este lunes la puerta a un aumento de las tropas estadounidenses en Afganistán, como parte de una nueva estrategia para la región, advirtiendo sobre los riesgos de un retiro apresurado desde el conflicto militar más prolongado de Estados Unidos.



En un discurso transmitido en el horario de mayor audiencia, Trump dijo que su nuevo enfoque busca evitar que Afganistán se convierta en un refugio para milicianos islamistas decididos a atacar EE. UU.

También expuso una posición más dura en la política de Washington hacia Pakistán. “No podemos seguir callando que Pakistán es un refugio para organizaciones terroristas”, subrayó. “Pakistán tiene mucho que ganar si colabora con nuestros esfuerzos en Afganistán. (Pero) tiene mucho que perder si sigue acogiendo a criminales y terroristas”, advirtió Trump.



El mandatario republicano dejó atrás sus dudas sobre la guerra que comenzó en octubre del 2001, después de los ataques del 11-S en Nueva York. Durante su campaña, Trump dijo que el costo de la guerra era demasiado en vidas y dinero. “Mi instinto original era el retiro”, sostuvo, pero agregó que fue convencido por sus asesores de seguridad nacional de que es necesario fortalecer la capacidad para evitar que los talibanes derroquen al Gobierno de Kabul.



Trump no detalló cuántos soldados estadounidenses enviará a Afganistán, pero el secretario de Defensa, James Mattis, tiene planes de desplegar unos 4.000 efectivos adicionales a los 8.400 que están destinados actualmente en Afganistán.



El mandatario también advirtió al Gobierno afgano que su apoyo “no es un cheque en blanco”, y que espera ver “reformas” y resultados “reales”. “Estados Unidos trabajará con el Gobierno afgano siempre que veamos determinación y avances. Pero nuestro compromiso no es ilimitado, y nuestro apoyo no es un cheque en blanco. El pueblo estadounidense espera ver reformas reales y resultados reales”, dijo Trump.



También anticipó un posible acuerdo político con los talibanes. “Algún día, después de un esfuerzo militar efectivo, tal vez será posible tener un acuerdo político que incluya elementos de talibanes en Afganistán”, puntualizó.



REUTERS