Trump desata sismo político al amenazar a Comey

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes al exdirector del FBI James Comey que no hable con los medios y sugirió que podría haber grabaciones de las conversaciones entre ambos que contradirían lo que diga. “James Comey, mejor que ruegues que no haya ‘grabaciones’ de nuestras conversaciones antes de empezar a filtrar (datos) a la prensa”, dijo Trump en uno de una serie de trinos sobre el alto funcionario al que despidió.

La advertencia pareció sugerir que el Gobierno podría mostrar grabaciones de las conversaciones entre Comey y Trump para refutar la versión de los hechos que pueda dar el extitular del FBI, pero no quedó claro si los registros existen.



El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se negó este viernes reiteradamente a responder a la pregunta de si Trump graba las conversaciones que mantiene en el Despacho Oval, y dijo que el mandatario no pretendía “amenazar” a Comey. “El Presidente no tiene más comentarios que hacer sobre esto”, se limitó a indicar Spicer cada vez que los periodistas le preguntaron si Trump tiene grabadoras de voz y las usa para grabar sus conversaciones.



Sin embargo, después de la amenaza, Comey rechazó la invitación del Comité de Inteligencia del Senado para testificar ante sus miembros la próxima semana, según indicaron fuentes del Congreso.

Comey había sido invitado por los líderes del comité para informar de sus pesquisas sobre la posible coordinación entre el Gobierno ruso y el equipo del magnate, para interferir en los resultados de las elecciones del pasado noviembre.



La amenaza encubierta probablemente avivará la conmoción política en Washington que comenzó con el abrupto despido de Comey el martes. Trump ha recibido duras críticas por despedir al jefe del FBI en momentos en que la agencia federal investiga una supuesta intromisión rusa en la elección presidencial del 2016 y su posible colusión con el equipo de campaña del magnate.



El mandatario republicano había dicho el martes en su breve comunicado sobre el despido de Comey que el ahora exjefe del FBI le había dicho tres veces que él no estaba siendo investigado en la pesquisa sobre Rusia. En una entrevista con NBC News, Trump dijo el jueves que Comey lo había tranquilizado en una cena y en dos conversaciones telefónicas.



Comey no ha hecho declaraciones públicas sobre ninguna conversación que haya mantenido con el Presidente, pero fuentes cercanas al destituido director del FBI aseguraron a CNN que el exfuncionario no está preocupado por la posibilidad de que haya “cintas” de sus conversaciones con Trump. “Ojalá haya cintas. Eso sería perfecto”, dijo otra fuente a NBC.



La investigación del FBI y otras paralelas en el Congreso han pesado sobre Trump desde que llegó a la presidencia en enero y amenazan con postergar sus prioridades políticas.

The New York Times reportó el viernes que Comey se había resistido a un solicitud de Trump para que le comprometiera su lealtad, en una cena a la que fue invitado el entonces director del FBI apenas siete días después de que el presidente asumió el 20 de enero. Durante la cena, el presidente le pidió a Comey que le prometiera lealtad, según un reporte del periódico. Comey se negó a hacer esa promesa, pero le dijo a Trump que podía contar con su honestidad, agregó el Times.



El exdirector del FBI relató a gente de su entorno que Trump, insatisfecho, le había vuelto a pedir lealtad durante la cena, a lo que Comey otra vez respondió con un compromiso de honestidad, según el diario.



El senador demócrata Richard Durbin criticó duramente a Trump luego del trino a Comey. “Creo que debemos quedarnos con lo más importante aquí: el presidente Trump es peligroso”.



