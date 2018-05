Trump 'dictó' a médico el parte que certificaba su 'excelente salud'

La carta del médico de Donald Trump en Nueva York, publicada por la campaña del republicano en el 2015 y que declaraba que sería "el individuo más saludable electo presidente", fue dictada por el entonces candidato, dijo el doctor.

"Dictó esa carta completa. No escribí esa carta", declaró Harold Bornstein a la cadena 'CNN'. Bornstein no estuvo disponible inmediatamente para comentar, pero confirmó la descripción de los eventos en una entrevista posterior con 'NBC News'. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



"El señor Trump ha tenido un examen médico completo reciente que solo mostró resultados positivos", expresa la carta firmada por Bornstein, quien dijo que había tratado a Trump desde 1980.



"En realidad, su presión arterial, 110/65, y los resultados de laboratorio fueron asombrosamente excelentes. Su fuerza física y resistencia son extraordinarias", afirma la carta. "De ganar, puedo afirmar inequívocamente que el señor Trump será el individuo más saludable electo presidente".

Bornstein dijo a 'NBC News' que la caracterización de "el individuo más saludable" era "humor negro". Trump dictó los términos del reporte mientras Bornstein y su esposa conducían por Central Park, dijo el médico a CNN.



La campaña del republicano publicó la carta en diciembre del 2015. "(Trump) dictó la carta y yo le decía lo que no podía poner allí", refirió el médico.



Los nuevos comentarios de Bornstein llegan en momentos en que el médico está nuevamente en el centro de la polémica, luego de que le dijera a la cadena NBC que guardaespaldas fueron a su oficina el año pasado y confiscaron los registros médicos del presidente.

"Deben haber estado aquí entre 25 y 30 minutos. Hicieron un enorme caos", declaró Bornstein a NBC, y señaló que el incidente hizo que se sintiera "violado, asustado y triste".



Bornstein dijo que fue robada la copia original y única de la ficha de Trump, incluyendo exámenes de laboratorio. Pero la portavoz de la Casa Blanca dijo el martes que lo ocurrido fue parte de "un procedimiento normal".



Reuters y AFP