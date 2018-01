'Estamos mejor que nunca': presidente Donald Trump

Arrastrando aún con uno de los peores índices de popularidad de todo la historia, el presidente Donald Trump utilizó en la noche de este martes su primer discurso sobre el estado de la Unión para tratar de convencer a los escépticos de que sus políticas están conduciendo a Estados Unidos hacia una nueva era de prosperidad.

Trump, desde el Congreso y durante una sesión conjunta de la Cámara y el Senado, destacó el auge de los indicadores económicos desde que asumió la presidencia en enero del 2016, haciendo particular énfasis en el 4,1 por ciento de la tasa desempleo, la más baja en 17 años.



Pero también la expansión del mercado da valores, que creció en un 25 por ciento durante el 2017, la generación de más de 2 millones de empleo y el 2.6 por ciento de crecimiento del PIB, que sin ser óptimo, lo mostró como sólido ejemplo de la estabilidad económica del país.



El presidente, así mismo, pintó un 2018 aún más pujante, una vez se comiencen a sentir los efectos de la reforma tributaria que fue aprobada a finales del año pasado y que incluye importantes deducciones de impuestos para empresas y contribuyentes.



¨Este es nuestro Nuevo Momento Estadounidense. Nunca ha existido un mejor momento para comenzar a vivir el sueño americano... Juntos estamos construyendo un país más seguro, más fuerte y más orgulloso¨, dijo Trump con un marcado optimismo que contrastó con su discurso de posesión, cuando dibujó a un país en estado de crisis.



El discurso sobre el estado de la Unión suele ser uno de los momentos más importantes de la gestión de un mandato pues le permite ¨vender¨ al público sus éxitos y definir la agenda del año comienza.



En ese sentido Trump insistió en la necesidad de hacer una inversión masiva en infraestructura y la aprobación de una polémica reforma migratoria que presentó la semana pasada.



La propuesta de Trump, que ahora está en manos del Congreso, ofrece un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de ¨soñadores¨, como se les dice a las personas que llegaron a EE.UU. siendo muy niños pero que hoy se encuentran al borde de la deportación.



Pero a cambio, el presidente pide US$ 25.000 millones de dólares para construir el muro que prometió en la frontera con México y una serie de modificaciones al sistema migratorio que dejó a más de uno con los nervios de punta.



Entre ellas el fin de las ¨cadenas migratorias¨, que hoy permite a los estadounidenses pedir la residencia de padres, hijos y hermanos si estos aún no la tienen.



"Comunidades desfavorecidas, especialmente las inmigrantes, se beneficiarán de unas políticas migratorias que procuran lo mejor para el trabajador americano¨, dijo el presidente en uno de los apartes del discurso.



Pero la propuesta fue rechazada de inmediato por las demócratas, que la catalogaron de burdo chantaje.



Fue por eso que varios legisladores escogieron a ¨soñadores¨ como sus invitados de honor para el discurso de Trump. Entre ellos el congresista de origen colombiano Rubén Gallegos.



¨Como muchos ¨soñadores¨, Antonio Valdovinos, de Phoenix (Arizona), es un joven patriota que trabaja y contribuye en nuestra comunidad. Y como cientos de miles de ¨soñadores¨ su vida quedó en el limbo cuando Trump tomó la cruel e insensible decisión de suspender DACA, (el programa de la era Obama que les permitía permanecer legalmente en el país)¨, dijo Gallegos.



Trump, durante su intervención, resaltó como logros los golpes contra Isis y el terrorismo mundial al igual que el fortalecimiento de los valores estadounidenses a través de su política de ¨América Primero¨ en temas como comercio y seguridad nacional. Y, anunció de paso, su intención de mantener abierta la prisión militar de Guantánamo para albergar terroristas, fortalecer el arenal nuclear y endurecer la lucha contra las drogas.



¨Acabo de firmar una orden pidiendo al Secretario de Defensa James Mattis para que revise nuestras políticas de detención militar y mantenga abierto la prisión en Guantánamo¨, dijo el presidente.



E hizo un fuerte llamado a la unidad del país y la cooperación entre rivales para avanzar en causas comunes y trabajar ¨juntos como un equipo, un mismo pueblo y una misma familia americana¨.



Esa oferta, a su vez, fue recibida con escepticismo, incluso entre sus aliados, pues saben que una cosa es el Trump leyendo de un teleprompter y otra el controvertido personaje del día a día.



Muchos, de hecho, recordaron otro discurso que pronunció hace un año ante el Congreso cuando ofreció una ¨rama de olivo¨ a sus rivales, solo para volver al ataque, via las redes sociales, horas después.



¨No hay duda que Trump puede pronunciar un discurso. La pregunta es si tiene la disciplina para convertir sus palabras en políticas que ayuden y representen a todo el pueblo de EE.UU. y si puede evitar armar otra pelotera en Twitter sobre Brunos Mars y los Grammy, Rusia, o los jugadores de la NFL¨, sostiene Michael Steel, ex presidente del Comité Nacional Republicano.



Chuck Shumer, líder de los demócratas en el Senado, tampoco cree en el Trump ¨presidenciable¨ que se vio durante el Discurso sobre el Estado de la Unión, permanecerá por mucho rato.



Según Shumer, si algo ha demostrado el mandatario en el año que lleva en la Casa Blanca es que solo gobierna para sus simpatizantes y poco le importa la tremenda polarización que está causando.



¨Le recuerdo a Trump que su administración ha sido una de las más partidistas en la historia. Yo trabajé con Reagan, Bush padre y Bush hijo, todos republicanos, y Ud. no está ni cerca del nivel de bipartidismo que tuvimos con ellos pese a nuestras diferencias¨, afirmó el senador.



Fue por eso, probablemente, que por lo menos 15 legisladores de este partido decidieron no asistir a su discurso, algo bastante inusual y que demuestra el hostil ambiente que se respira en Washington.



Y que fue sintetizado en la respuesta en español del partido demócrata que pronunció la legisladora de Virginia Elizabeth Guzman.



¨Lamentablemente -dijo Guzman- en su primer año de mandato el presidente ha impulsado una agenda sombría y extremista que estropea nuestros valores nacionales y que arriesga la seguridad nacional¨.



Y no se trata solo de las palabras de un rival.



De acuerdo con la mayoría de encuestas, el índice de popularidad de Trump es inferior al 40 por ciento, la cifra más baja que registra un mandatario en toda la historia moderna de este tipo de mediciones.



De hecho, solo en 12 estados (entre 50), sus niveles de aprobación superan el 50 por ciento.



Para ponerlo en contexto, Obama tuvo índices superiores al 50 por ciento en 41 estados durante su primer año en el poder.



