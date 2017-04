Ausencia a cena de corresponsales, un desaire de Trump a los medios

Instaurada en 1920 y utilizada por los presidentes de Estados Unidos para compartir con los periodistas de todo el mundo que trabajan en Washington, la tradicional cena con los corresponsales de este año tendrá la ausencia de Donald Trump.



El presidente de Estados Unidos no solo anunció que no iría a la tradicional cena, sino que además programó un mitin en el estado de Pensilvania el próximo sábado, al que muchos de los periodistas invitados tendrán que ir a cubrir.

Trump ya había anunciado en febrero que no tenía pensado acudir a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un importante evento social que supone una oportunidad para hacer bromas y aligerar las tensiones entre el Gobierno y la prensa.



“El próximo sábado por la noche celebraré un gran mitin en Pensilvania. ¡Tengo muchas ganas de que llegue!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.



Varios medios de comunicación han criticado la ausencia de Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca y lo han interpretado como un nuevo gesto de desprecio del mandatario, quien repetidamente ha llamado a los medios “deshonestos”, “enemigos del pueblo” y divulgadores de “noticias falsas”.



La cena es organizada desde 1920 por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un organismo que reúne a los periodistas que cubren la información del Gobierno y ha sido muy crítico con el trato de Trump a la prensa y las restricciones puestas a los reporteros que siguen al presidente.



Cuando el mandatario anunció su ausencia a la cena, el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jeff Mason, dijo que el grupo “tomaba nota” del anuncio de Trump, pero que la cena seguiría siendo una celebración de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa.



Por tradición, la cena anual de la Asociación de Corresponsales ha contado con la participación del presidente, la primera dama, altos funcionarios del Gobierno y los periodistas que cubren la Casa Blanca de los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, como CNN y ‘The New York Times’.



La cena de este año está prevista para el sábado 29 de abril, y algunos medios de comunicación ya han anunciado que no piensan acudir por la actitud del magnate. La fiesta para distender los ánimos se celebra en un hotel de Washington, donde en los últimos años se ha tornado en un evento social con alfombra roja y personajes casi más famosos que los mismos periodistas.



