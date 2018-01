EE. UU. recomienda no viajar a más de la mitad de Colombia

Estados Unidos estrenó este miércoles un nuevo sistema para evaluar el riesgo de visitar a otros países en el que ubicó a Colombia en la categoría dos de cuatro y pidió a sus ciudadanos ejercer "precaución elevada" si van al país por causas como del "crimen y el terrorismo" que aun persiste.



El nuevo sistema reemplaza la antigua "Advertencia de Viaje" que se emitía periódicamente y solo para los países que representaban un riesgo concreto.

Bajo el nuevo sistema, todos los países del mundo son evaluados he incluidos en algunas de las cuatro categorías: "Tomar Precauciones Normales", "Ejercer Precaución Elevada", "Reconsiderar el Viaje", y "No Viajar".



De acuerdo con Michelle Bernier-Toth, diputada asistente en el Buró para Asuntos Consulares, la idea con el nuevo sistema es simplificar el proceso y mantener mejor informados a los viajeros y turistas sobre los riesgos a los que pueden enfrentarse.



Según Bernier-Toth, los casos de todos los países que estén ubicados en las categorías dos, tres y cuatro, serán explicados en detalle y con mapas interactivos que permitirán visualizar las áreas que se consideran vetadas o con riesgo.



En el caso de Colombia y pese a estar en a categoría dos, el Departamento de Estado recomienda no viajar a cuatro departamentos: Arauca, Cauca, Chocó, y Norte de Santander.



Dice, a su vez, que los crímenes violentos como el homicidio, los asaltos y robos armados son comunes mientras que la extorsión, el robo y el secuestro están propagados por buena parte del territorio. Y menciona también cómo el Eln es una organización terrorista aún activa en el país que suele atacar zonas turísticas, centros comerciales, restaurantes, parques, centros deportivos aeropuertos y otras áreas públicas.

El nuevo documento también sugiere "reconsiderar" visitas al norte de Antioquia, a los departamento de Caquetá, Casanare, Cesar (con precauciones elevadas en Valledupar), Córdoba (con precauciones elevadas en Montería), Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca (con precauciones elevadas en Cali), Vaupés y Vichada.



Y luego recuerda que el gobierno de EE. UU. puede proveer muy poca asistencia en estas zonas pues el personal en el país tiene prohibido visitarlas sin antes recibir el visto bueno del Servicio de Seguridad Regional para las Embajadas.



Esto quiere decir que el Departamento de Estado prohíbe o recomienda no viajar en total a 17 departamentos (más de la mitad de los que hay en e país), en su mayoría en el sur oriente el suroccidente y la Costa Atlántica.



Muchos de estos departamentos o zonas, no obstante, ya aparecían vetados en ediciones previas de la "Advertencia de Viaje".



Sin embargo, en esta se hacía alguna diferencia entre las capitales, por lo general más seguras, y las zonas rurales del país, a donde no se recomendaba viajar.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68