Con denuncias, cierra el calendario de ejecuciones en Arkansas

Con un profundo rechazo de varias organizaciones, entre ellas la de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Arkansas cerró este domingo 11 días de total nerviosismo tras la decisión de su gobernador, el republicano Asa Hutchinson, de ejecutar a ocho reos ante el vencimiento de uno de los componentes de la inyección letal.



En los días después de que Hutchinson hiciera el anuncio, cuatro de ellos lograron eludir su ejecución mediante recursos judiciales, pero los otros cuatro, entre los que se encontraba Kenneth Williams, un afroamericano de 38 años, no corrieron con la misma suerte y dos de ellos murieron en la misma camilla de la prisión Cummins Unit.

Aunque las autoridades estatales aseguraron que la ejecución de Williams transcurrió en perfecto orden, varios de los periodistas que asistieron alertaron de que el prisionero tembló varios minutos después de recibir el sedante, el midazolam, que ya ha generado polémica en otros estados en el pasado.



Al respecto, Ron Stansfield, profesor de criminalística de la Universidad de Guelph-Humber en Toronto, le dijo en diálogo a EL TIEMPO que “el espectáculo de Arkansas (…) demuestra enfáticamente lo obvio: la vida humana no se valora en este proceso, pero la conveniencia sí”.



Los crímenes por los que fueron condenados Ledell Lee, Jack Jones, Marcel William y Kenneth Williams incluyen hechos de asesinato y violación; sin embargo, para los expertos consultados, las condiciones en que se les aplicó la pena de muerte es inhumana, no brinda una sanción efectiva y demuestra que más allá del ámbito de la justicia se le está dando prioridad al tema económico.



“Acelerar las ejecuciones basadas en lo que esencialmente es una decisión de negocios es una razón particularmente escalofriante”, afirmó para este medio Amy Tenney, decana asistente del Colegio de Derecho de la Universidad de Washington.



“Esta situación (la de Arkansas) señala que los intereses del Estado tienen prioridad sobre los intereses de la ley, ya que se olvida que cada caso legal es individual y debe ser procesado como tal”, afirmó también Timothy Brook, profesor de la Universidad Británica de Columbia.



El asunto se complica cuando se mira el poco tiempo de los jueces para resolver casos de esta envergadura. “Permitir que las ejecuciones se lleven a cabo de esta forma podría conducir a que futuras decisiones se tomen sin que los tribunales hayan tenido el tiempo apropiado para estudiar todas las cuestiones del caso”, recalcó Tenney.



A esto habría que añadirle los defectos del sistema penal, que “es injusto, arbitrario, costoso y, en muchas situaciones, condujo a casos de exoneración (…) después de que se impuso el castigo final”, concluye.



Otro tema polémico, en cuanto a la inyección letal, es su efectividad. La inyección cuenta, principalmente, con tres ingredientes: midazolam (sedante, y el elemento que se venció este domingo); bromuro de vecuronio, un paralizante, y cloruro de potasio, el que finalmente detiene el pálpito del corazón.



Según los analistas, el caso de Arkansas resulta aún más absurdo si se tienen en cuenta otros factores importantes, como que desde hacía 12 años no se aplicaba la pena capital en este estado, a pesar de que 31 estados conservan la sentencia a muerte en Estados Unidos, 17 ya la abolieron y la tendencia es a que más estados hagan lo mismo. Además, el discurso estadounidense sobre derechos humanos va en contravía con este tipo de decisiones.



De hecho, el más reciente informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte reportó que en el 2016 EE. UU. tuvo un descenso histórico en ejecución de condenados, ya que solo 20 presos perecieron por esta causa.



El debate sobre la pena de muerte seguirá, aunque ciertamente la tendencia muestra que este tipo de condenas tienden a tener menor respaldo. Sin embargo, como dijo Kevin Barry, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Quinnipiac: “Cuando la abolición ha ocurrido, ha sido porque líderes gubernamentales actuaron contra la opinión pública (…) Los estudios (…) muestran que la mayoría de la gente no se opondrá a la pena de muerte hasta después de la abolición, no antes”.



DANIEL STEVEN TÁMARA

Para EL TIEMPO