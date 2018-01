Acuerdo por tres semanas reabre el Gobierno de EE. UU.

Demócratas y republicanos llegaron este lunes a un acuerdo parcial que si bien permitió la reapertura del gobierno federal, no solucionó los problemas de fondo que causaron su cierre a finales de la semana pasada.



El pacto alcanzado autorizó fondos suficientes para mantener las operaciones del Gobierno durante las próximas tres semanas bajo la promesa de que durante ese lapso se negociará un acuerdo global que incluya, posiblemente, una solución para los llamados dreamers, personas que llegaron ilegalmente al país siendo muy jóvenes y cuya situación migratoria se encuentra en el limbo.

El problema arrancó en octubre del 2017, cuando el presidente Donald Trump decidió acabar con un programa aprobado en los años de su antecesor, Barack Obama, que les permitía a unos 700.000 dreamers permanecer legalmente en el país y les otorgaba permisos de trabajo temporal (Daca).



Trump, sin embargo, postergó los efectos de su medida por seis meses mientras el Congreso, en teoría, buscaba una solución.



Esas negociaciones se vienen dando desde finales del año pasado y lucen muy complicadas. El presidente, por ejemplo, ha exigido que el alivio para estos inmigrantes se ofrezca siempre y cuando le entreguen los fondos para construir un muro en la frontera con México y otros para reforzar los controles migratorios.

Otros republicanos han pedido que, a cambio, se elimine un programa que ofrece visas a EE. UU. a través de una lotería, y que no se les permita a los dreamers legalizar la situación de sus padres, también ilegales. Y algunos más simplemente rechazan cualquier alivio para dreamers, pues creen que equivale a una amnistía.

Promesa de acuerdo

Para los demócratas, sin embargo, el tema se había convertido en una prioridad y por eso amenazaron con bloquear la aprobación del presupuesto para financiar las operaciones del Gobierno.



Esa amenaza se hizo realidad el viernes a la medianoche, cuando los demócratas del Senado, en bloque, obstaculizaron un proyecto aprobado previamente por la Cámara que autorizaba los recursos.



Pero la apuesta demócrata terminó saliéndoles cara, pues la mayoría de encuestas comenzaron a reflejar que si bien los estadounidenses quieren una solución para los dreamers, no veían con buenos ojos una parálisis del Gobierno por culpa de inmigrantes en condición de ilegalidad. Algo que los republicanos les restregaron todo este fin de semana.



Las cosas cambiaron de rumbo este lunes en la mañana, cuando el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, prometió enfrentar el asunto de los dreamers y otras cuestiones migratorias en las siguientes tres semanas si los demócratas daban sus votos para mantener el Gobierno funcionando hasta el 8 de febrero.



Pero no sin antes pasar la cuenta de cobro. “Creo que lo que hemos aprendido de este proceso es que la estrategia de cerrar el Gobierno por un tema de inmigración ilegal es algo que los estadounidenses no entendieron ni entenderán en el futuro”, dijo McConnell.



De acuerdo con Chuck Shummer, líder de los demócratas en la Cámara alta, McConnell también prometió que si en estas tres semanas no se solucionan los temas pendientes, el de los dreamers se sometería a consideración del Senado de inmediato pasada la fecha del 8 de febrero.



En cualquier caso, nada está garantizado, pues cualquier acuerdo migratorio necesita el consenso de la Cámara, donde la línea es aún más dura, y del presidente Donald Trump, que insiste en su muralla fronteriza.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON @sergom68