Demandan a Fox News por difundir información falsa a pedido de Trump

02 de agosto 2017 , 07:10 a.m.

El canal conservador Fox News, que apoya a Donald Trump, fue demandado el martes por uno de sus colaboradores, que lo acusa de haber difundido falsas informaciones a pedido del presidente de Estados Unidos para debilitar a los demócratas e impulsar su agenda.



Un consultor de la cadena sobre temas de seguridad, policía y justicia, Rod Wheeler, reprocha a Fox News haber inventado una historia en torno al caso de Seth Rich, el empleado del Comité Nacional del Partido Demócrata (DNC) que murió tras recibir varios disparos a mediados de julio de 2016, cerca de su domicilio en Washington.

La investigación concluyó que Rich fue víctima de un robo a mano armada que culminó mal. Pero desde su muerte varios sitios y medios identificados como conservadores dieron a entender que podía tratarse de un asesinato político.



Según esta teoría, que no está sostenida por ninguna prueba, Rich habría comunicado a WikiLeaks correos electrónicos internos del Comité Nacional del Partido Demócrata, antes de ser descubierto y asesinado.



A mediados de mayo, Fox News difundió en internet un artículo que da crédito a esta tesis, con citas de Wheeler, quien afirma que Seth Rich había transmitido correos electrónicos a WikiLeaks y que un alto responsable intentaba bloquear la investigación sobre el caso.



Pero según Wheeler, que el martes presentó su demanda en la corte federal de Manhattan, estas citas que constituyen la única fuente del artículo fueron inventadas. Wheeler insiste en que nunca pronunció esas palabras, según el texto de la demanda consultado por la AFP.



Unos días después de colocar en artículo en línea, Fox News lo retiró y explicó que no había sido sometido "al examen editorial más exigente" y no respetaba los "estándares" de la cadena.



Según Wheeler, la periodista de Fox News autora del artículo habría trabajado en colaboración con otro colaborador de la cadena, cercano al equipo Trump, Ed Butowsky, que también es blanco de la demanda.

Afirma que habrían montado esta historia para debilitar a los demócratas y para intentar enterrar la especulación de que la campaña de Trump entró en colusión con Rusia.



El colaborador asegura que el propio presidente habría leído el artículo antes de su publicación y habría pedido que fuese puesto inmediatamente en internet, unas horas antes de su publicación.



El presidente a cargo de la información de Fox News, Jay Wallace, calificó el martes estas acusaciones de "completamente falsas", según una declaración escrita transmitida a la AFP.



El artículo es objeto de una investigación interna en Fox "y no tenemos ninguna prueba de que Rod Wheeler haya sido citado de manera errónea" por la autora del artículo, añadió.



Fox indicó en su página web que la cadena se había retractado una semana después de publicada la historia.



