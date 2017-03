Cadena de TV de EE. UU. revela declaración de renta de Trump de 2005

La cadena de televisión estadounidense MSNBC publicó el martes la declaración de

impuestos de 2005 del presidente estadounidense, Donald Trump, quien continúa negándose a revelar el monto de sus ingresos.

El millonario pagó 36,5 millones de dólares en impuestos federales sobre ganancias de más 152,7 millones de dólares, según la declaración revelada en MSNBC por la presentadora Rachel Maddow, quien había anticipado la publicación del documento en Twitter.

La declaración aparentemente fue descubierta por el periodista de investigación independiente David Cay Johnston, quien asegura que se la enviaron. Según el texto,

Trump y su esposa Melania pagaron 5,3 millones de impuestos federales y cerca de 31 millones de impuesto mínimo alternativo, que se fija para evitar que los contribuyentes se aprovechen de las lagunas fiscales para no pagar impuestos. El monto total corresponde a una tasa efectiva de 24%.

En comparación, Hillary y Bill Clinton, que son millonarios, pagaron 30,8% de impuesto federal en 2005. Los Clinton publicaron siempre desde 1977 sus declaraciones de impuestos. Unos minutos antes, un funcionario de la Casa Blanca reveló, bajo condición de mantener el anonimato, que Trump pagó 38 millones de dólares en impuestos en 2005.

"Hace falta estar realmente desesperado por las audiencias para querer infringir la ley a fin de vender un tema con dos paginas de declaraciones fiscales de hace más de una década", declaró el alto funcionario. "Trump pagó 38 millones de dólares, después de tomar en cuenta una fuerte depreciación de edificios, sobre una ganancia de más de 150 millones de dólares", indicó.



"Es completamente ilegal robar y publicar declaraciones de impuestos. Los medios deshonestos pueden seguir haciendo esto parte de su agenda, mientras el presidente se concentrará en la suya, la cual incluye una reforma fiscal que beneficiará a todos los estadounidenses", dijo el funcionario.

Secretismo



El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., ironizó acerca de la revelación de estas cifras al recordar que algunos opositores de su padre lo habían acusado de no pagar ningún impuesto. "Noticia de último momento: hace doce años, Donald

Trump ganó mucha plata y pagó muchos impuestos. #escándalo", escribió en Twitter.

Trump se ha negado a publicar su declaración de impuestos, contradiciendo una tradición política en Estados Unidos entre los candidatos a la presidencia. Desde la campaña presidencial el año pasado, los medios han estado investigando los formularios de impuestos, con el objetivo de determinar las fuentes de ingreso del millonario y los posibles conflictos de intereses.



Su adversaria, la demócrata Hillary Clinton, lo acusó durante la campaña de haber intentado siempre evadir impuestos. En octubre, el periódico The New York Times indicó -citando documentos a los que tuvo acceso - que Trump luchaba por evitar la quiebra en los años 1990 y realizó maniobras fiscales para no reportar cientos de millones de dólares como ingresos gravables.



El reporte indicó que el Congreso prohibió, luego, una de las tácticas usadas por

Trump y que potencialmente le permitieron evitar el pago de decenas de millones de dólares en impuestos. Trump declaró pérdidas por 916 millones de dólares en 1995, según documentos obtenidos por el diario.



La portavoz de Trump, Hope Hicks, sugirió en ese momento que el New York Times no entendió o interpretó mal la ley de impuestos.



