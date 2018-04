Después de los abrazos, vinieron las críticas de Macron a Trump

El discurso de Emmanuel Macron, presidente de Francia, en Washington empezó recordando cuando en 1778 el filósofo francés Voltere y Benjamín Franklin se reunieron en París, se abrazaron y besaron sus mejillas, “les recordará algo” dijo Macron haciendo una broma que alude al saludo con su homólogo estadounidense días atrás.



A pesar de que resaltó las innumerables veces que Estados Unidos y Francia han tenido relaciones cercanas e incluso mencionó las revoluciones de ambos países, Macron lanzó críticas a las políticas nacionalistas de Trump y su lema de ‘Estados Unidos primero’.



“Es hora de hacer a la Tierra grande de nuevo” FACEBOOK

TWITTER

Macron se refirió a la actualidad internacional y habló sobre los retos que trae el siglo XXI “La democracia está hecha del día a día y del entendimiento entre los ciudadanos, que se profundiza cuando tenemos la habilidad de hablar el lenguaje de los otros”. De esta forma insistió en la urgencia de que Estados Unidos y la Unión Europea actúen como una comunidad internacional.



En una de las críticas más fuertes a Trump afirmó que aunque el nacionalismo pueda ser tentador como un “remedio temporal para nuestros miedos”, cerrarse ante el resto del mundo no detendría el desarrollo del mismo.



Macron también se refirió al acuerdo nuclear con Irán y manifestó su intención de trabajar junto con Estados Unidos en uno nuevo. Sin embargo, antes de dejar el país norteamericano, Macron confesó a la prensa que cree que Trump acabaría con este.

El presidente francés aprovechó para introducir el tema del medio ambiente y el Acuerdo contra el cambio climático en el que Estados Unidos no participa: “Es hora de hacer a la Tierra grande de nuevo” pronunció Macron aludiendo al eslogan de Trump. Además, recalcó la importancia de los temas ambientales diciendo que no hay un Planeta B al cual acudir.



Dentro de los momentos más emotivos del discurso, el presidente francés citó el lema de la revolución francesa: “Vivir libre o morir” y afirmó que la libertad hoy en día es un llamado a pensar y a amar.



ELTIEMPO.COM