Acusaciones de abuso sexual, una ola que no para de crecer

El escándalo que se desató en Estados Unidos por los múltiples casos de acoso sexual del productor de cine Harvey Weinstein, se ha transformado en un tsunami de acusaciones que tienen contra la pared a políticos, periodistas, actores y otras personalidades en todo el mundo.



Este fin de semana los ojos se posaron sobre Joseph Blatter, el otrora mandamás de la Fifa luego que Hope Solo, arquera y estrella del fútbol femenino en EE. UU. lo acusara de agarrarle el trasero en el 2013.

Según Solo, a Blatter, de 81 años, se le fue la mano en el escenario al entregar los premios Balón de Oro. La futbolista dio las declaraciones en una entrevista en al que le preguntaron si el acoso sexual contra mujeres era algo que se había “normalizado” en su profesión. “Creo que sí. A mí Blatter me agarró las nalgas. Quedé en ‘shock’ y tuve que hacer un esfuerzo para concentrarme y presentarle el premio a Abby (Wambach, también reconocida futbolista de la selección nacional de EE. UU.)”, dijo Solo.

Y esta semana Washington fue sacudida por un nuevo escándalo que implica a Roy Moore, el candidato que escogieron los republicanos en Alabama para representarlos en los comicios de donde saldrá el reemplazo de Jeff Sessions, que abandonó su curul para asumir como fiscal general.



Según un informe del ‘Washington Post’, Moore habría abusado de una niña de 14 años cuando este tenía 30 años.



En el artículo otras tres menores también lanzaron acusaciones similares y sus testimonios desataron una crisis en el partido que podría hacerles hasta perder su mayoría en la Cámara Alta.



Tanto Moore como Blatter han negado las acusaciones.



Lo mismo hizo el presidente Trump luego que volvieran a resurgir acusaciones en su contra hace dos semanas. Summer Zervos, participante del programa ‘El aprendiz’ que dirigía Trump lo acusó de manosearla sin permiso hace algunos años.



En el tramo final de la campaña electoral del año pasado, fueron más de una docena de mujeres las que hicieron cargos similares contra el hoy presidente luego de que circulara un video del programa ‘Access Hollywood’ en la que Trump se jacta de poder abusar sexualmente a mujeres sin tener que pagar las consecuencias.

Otro de los casos que causó conmoción fue el del expresidente George H. Bush luego de que varias mujeres se quejaran de haber sido tocadas en el trasero cuando posaban junto al el exmandatario para una foto.



Un portavoz de Bush dijo que la mano del expresidente terminaba cerca de esa zona pues este ya no se pone de pie cuando posa para fotos y que si les había tocado las nalgas era más un gesto “cariñoso” de un anciano que está en sus noventa.



Pero la avalancha no solo está involucrando episodios con mujeres sino con hombres. El caso más sonado ha sido el de Kevin Spacey, protagonista de la popular serie ‘House of Cards’, al que un colega lo señaló por intentar violarlo cuando era un menor de edad. Spacey pidió disculpas, atribuyó sus acciones al exceso de alcohol y reconoció por primera vez que era homosexual.

El triste derrumbe de carreras profesionales exitosas

Harvey Weinstein

Productor de cine



Nacido en Nueva York en 1952, el ejecutivo de la industria del cine fue el fundador de la compañía The Weinstein Company. Su destacada trayectoria profesional ha sido merecedora de importantes premios Tony para producciones como ‘Billy Elliot el musical’ y ‘The Producers .1’.



Kevin Spacey

Actor



Nació en la localidad de South Orange, Nueva Jersey, el 26 de julio de 1959. Antes del escándalo era considerado uno de los actores consentidos de Hollywood. Ha sido actor, director, productor, guionista y cantante. Ha ganado 2 premios Óscar por ‘American Beauty’ y ‘The Usual Suspects’.



Steven Seagal

Actor



Originario de Michigan, este artista nació, de manera curiosa, el mismo año que Harvey Weinstein. Es además maestro cinturón negro, séptimo dan en el arte japonés del Aikido, práctica que combina con la música. Es famosa su amistad con el presidente ruso Vladimir Putin.

Joseph Blatter

Dirigente deportivo



El ejecutivo suizo nacido en Valais en 1936 sucedió a João Havelange en la presidencia de la Fifa, en 1988. Fue suspendido de su cargo en el 2015, luego de los escándalos de corrupción en esa entidad. Se formó en la carrera de comercio y economía política en la Universidad de Lausana.

Hollywood trata de dar ejemplo con caso Spacey

Netflix, que produce ‘House of Cards’, le suspendió el contrato a Kevin Spacey, quien además fue sacado de las películas en las que el actor participaba.



El caso más escandaloso de todos es el de Weinstein, pues ya son más de 50 las mujeres que lo han denunciado. Es la indignación que produjo lo que está motivando a cientos de mujeres a contar sus historias y destapar una cultura que soportaron por décadas.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

