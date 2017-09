Jóvenes en EE.UU. registran el mayor consumo de marihuana en 30 años

El 39 por ciento de los estudiantes universitarios en Estados Unidos consumió marihuana en los últimos 12 meses, lo que supone el dato más alto en las últimas tres décadas, según un estudio divulgado por la Universidad de Michigan.

El estudio, basado en datos recopilados en 2016, señala que el 39 por ciento de los estudiantes de tiempo completo, con edades comprendidas entre los 19 y los 22 años, consumieron cannabis al menos una vez a lo largo del año, mientras que un 22 por ciento de ellos afirmó haberlo consumido en los 30 días previos.



Estos porcentajes son los más altos desde 1987, cuando las cifras fueron del 50 por ciento y del 33 por ciento, respectivamente.



Asimismo, estos datos suponen la consolidación de una tendencia creciente registrada desde 2006, cuando el 30 por ciento de los universitarios dijo haber consumido dicha sustancia durante los últimos 12 meses y un 17 por ciento de ellos afirmó haberlo hecho a lo largo del último mes.



"Estos aumentos continuos en el consumo de marihuana, en particular el fuerte consumo entre los estudiantes universitarios de la nación, merece atención por parte del personal de las universidades, así como de los estudiantes y sus padres," declaró John Schulenberg, principal responsable del estudio ‘Observación del Futuro’.

Según el documento, no se observan diferencias notables en el consumo de marihuana en función del género. Sin embargo, sí hay una brecha entre el uso de la droga de manera diaria entre los varones universitarios y los no estudiantes.



Por su parte, el 6,6 por ciento de los alumnos varones admitieron consumir marihuana de forma diaria. Este dato está cerca de duplicarse entre los jóvenes que no estudian ya que el porcentaje llega al 12,8 por ciento.



El estudio resalta que este incremento en el consumo de cannabis no se deriva de una tendencia en el colegio, ya que los datos registrados entre escolares han sido estables en los últimos tiempos.

"El consumo de marihuana se ha mantenido constante en los últimos años entre los estudiantes de último año en las escuelas secundarias de la nación, por lo que este aumento entre los estudiantes universitarios sugiere que tiene algo que ver con la universidad y las experiencias de la edad adulta", apuntó Schulenberg en un comunicado.



Los investigadores de la Universidad de Michigan atribuyen la actual tendencia creciente a una reducción en la percepción de la droga como un riesgo para la salud.

En 2016, el 30 por ciento de los encuestados de entre 19 y 22 años percibieron que el uso regular de la marihuana llevaba un gran riesgo de daño, mientras que en 1991 ese dato era del 75 por ciento.



EFE