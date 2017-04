Amenaza de Corea del Norte está 'llegando a una etapa crucial'

Estados Unidos trabaja con sus aliados internacionales y el Gobierno chino para acabar con las provocaciones de Corea del Norte, que este domingo volvió a hacer un ensayo, aunque fallido, del lanzamiento de un misil.



“Estamos trabajando junto con nuestros aliados y socios, y con los líderes chinos, para elaborar una gama de opciones” que estén listas si el régimen norcoreano persiste en su “patrón desestabilizador y provocador” y se niega a “desnuclearizarse”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, H. R. McMaster.

“Creo que hay un consenso internacional ahora, incluidos los líderes chinos, en que esta situación simplemente no puede continuar”, afirmó en declaraciones a la cadena estadounidense ABC desde Kabul (Afganistán), a donde llegó este domingo para tratar la situación de ese país en materia de seguridad. McMaster defendió que “hay realmente un consenso entre el presidente (Trump) y aliados claves en la región –Japón y Corea del Sur en particular, pero también los líderes chinos– de que este problema está llegando a una etapa crucial”.



Corea del Norte intentó sin éxito lanzar un nuevo misil, informó este domingo Seúl sobre una operación que coincidió con un gran desfile militar del ‘Día del sol’, en el que Piongyang celebró el sábado el nacimiento de Kim Il-sung, abuelo del actual dirigente norcoreano, Kim Jong-un.



“Corea del Norte intentó probar un nuevo tipo de misil no identificado en el área de Simpo, en la provincia de Hamkyong del Sur, pero sospechamos que el lanzamiento fracasó”, dijo el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el lanzamiento de lo que parecía ser un misil y dijo que falló “casi inmediatamente”.



EFE