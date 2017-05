Se salvan recursos de EE. UU. para apoyar la paz en Colombia

Los fondos para respaldar la implementación del acuerdo de paz con las Farc y que habían sido prometidos el año pasado por el presidente Barack Obama fueron incluidos en un gran paquete presupuestal que acordaron líderes demócratas y republicanos en EE. UU., este fin de semana.

Fuentes legislativas le confirmaron a EL TIEMPO que en el presupuesto para financiar el año fiscal 2017 –y que estaba pendiente desde el año pasado– se ubicaron los 391 millones de dólares que pidió Obama para 'Paz Colombia', una nueva iniciativa de su gobierno que reenfoca la asistencia ofrecida por Washington a temas relacionados con el posconflicto.



Obama había solicitado 450 millones de dólares cuando presentó su último plan de presupuesto en febrero del año pasado. 391 millones en las cuentas que maneja el departamento de Estado y otros 59 millones en fondos que ejecuta el Departamento de Defensa.



Dado que estos últimos nunca son desglosados a la hora de presentar el presupuesto sino cuando ya han sido gastados, no es posible confirmar si esa partida de US$ 59 millones también está incluida dentro del acuerdo alcanzado este domingo.



Sin embargo, otras fuentes legislativas le aseguraron a este diario que el monto también fue preservado, lo que indica que el plan de Obama será financiado en un 100 por ciento.



Lo autorizado para 2017 representa un aumento del 25 por ciento si se compara con los fondos que recibió el país en 2016 (unos US$ 295 millones).

"Una mayoría bipartidista de este Congreso apoya los esfuerzos del presidente Santos para poner fin a este conflicto de 50 años y me gratifica haber podido aportar fondos adicionales para ayudar con la implementación de los acuerdos", le dijo a EL TIEMPO el senador Patrick Leahy.



"Nadie tiene ilusiones de que será fácil crear nuevas oportunidades económicas y aplicar la ley en las áreas más golpeadas por el conflicto. Construir paz nunca es fácil. Pero si los colombianos trabajan juntos lo van a lograr y es lo que queremos que suceda", agrega el senador.



El nuevo paquete de asistencia, que financia los gastos del gobierno federal hasta septiembre, debe ser aprobado esta semana tanto por Cámara como por Senado. Pero ante el acuerdo al que llegaron los líderes este fin de semana, se da por descontando el visto bueno y posterior firma del presidente Donald Trump.



'Paz Colombia' contempla unos US$ 190 millones en recursos para apoyar la desmovilización de guerrilleros, la expansión de programas de desarrollo alternativo a los municipios más afectados por la violencia y el fortalecimiento de las instituciones que se encargarán de impartir justicia y atender a las víctimas. Así mismo, unos 30 millones de dólares para otro programa con el que se pretende acabar con las minas personales en los próximos 5 años.



Así mismo se mantiene un importante componente de recursos para la lucha contra las drogas que se invertirá en interdicción, sustitución de cultivos y erradicación manual de cultivos de coca.



El texto que acompaña la asistencia para Colombia incluye una serie de condiciones que podrían generar problemas.



Parte de la ayuda, un 20 por ciento de los fondos destinados a las Fuerzas Armadas (US$ 7,5 millones), no podrán ser entregados hasta que el Secretario de Estado certifique que el tribunal creado por los acuerdos de paz y que se encargará de juzgar a los graves violadores de los derechos humanos es un ente “independiente” y con poder para imponer “sanciones significativas contra los responsables, entre ellas penas privativas de la libertad, reparación de víctimas y garantías de no repetición”.



Además, el Secretario tendrá que certificar que los militares responsables de haber “ordenado, cometido o encubierto los llamados ‘falsos positivos’ están siendo investigados, sancionados y retirados de sus cargos cuando exista evidencia que sugiera su responsabilidad”.



Las fuentes del Congreso le advirtieron a este diario que los fondos para darle continuidad a 'Paz Colombia' en el 2018 serán más difíciles de conseguir, al menos si se compara con el nivel actual de financiación.



Eso, en gran parte, por el gran recorte que ha propuesto Trump para todos los programas de ayuda extranjera y afectarían a Colombia. La semana pasada este diario público un documento oficial del departamento de Estado donde la nueva administración sugiere recortarle al país un 21 por ciento de los fondos para asistencia económica y desarrollo social, que es de donde se saca para financiar los programas asociados con el posconflicto.



La propuesta de Trump aún debe hacer trámite en el Congreso pero desde ya se anticipa que habrá algunos recortes.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68