Congreso de EE. UU. desafía a Trump y preserva ayuda para Colombia

El Congreso de Estados Unidos hizo caso omiso a los recortes pedidos por el presidente Donald Trump para Colombia y estaba en vías de aprobar esta semana 391 millones de dólares para invertir en el país en este 2018.

Se trata de una cifra muy superior a los 251 millones de dólares solicitados por el presidente republicana comienzos del año pasado y que representa un incremento de más del 50 por ciento si se compara con lo pedido por Trump.



La ayuda, no obstante, es idéntica a la que pidió para el país en el último año del gobierno de Barack Obama y que se gastó a lo largo del año 2017. En otras palabras, Colombia seguirá contando con los mismos niveles de asistencia pese a la solicitud que hizo Trump para reducirla.



Los recursos para Colombia están incluido en el llamado "omnibus bill", un gigantesco paquete legislativo que incluye los fondos para financiar todos los gastos del gobierno hasta el próximo 30 de septiembre.



El paquete fue aprobado en la Cámara de Representantes por una mayoría bipartidista y ahora pasaría al Senado donde se espera sea aprobado este viernes.



La ley de presupuesto sería firmada este mismo viernes por Trump pues se quiere evitar un nuevo cierre del gobierno federal que tendría que suspender sus operaciones si el proyecto no se aprueba y firma antes de las 12 de la noche.

Los recursos para el país incluyen fondos para el combate contra el narcotráfico al igual que dineros dirigidos a la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc.



En el documento se aclara, no obstante, que los fondos no podrán ser usados para pagar reparaciones a las víctimas o para compensar a desmovilizados de la guerrilla.



Aunque la aprobación de los recursos implica que el país no sufrirá recortes este año, Trump volvió a insistir en reducciones similares para la ayuda del 2019 cuando presentó su solicitud de presupuesto hace poco más de un mes.



En ella pidió solo unos 250 millones de dólares.



Esa solicitud debe ser ahora considerada por el Congreso que debe aprobarla, en teoría, antes de que culmine este año fiscal.



Sin embargo no es todavía claro si el legislativo volverá a ignorar la solicitud del presidente a la ahora de diseñar y aprobar los proyectos de presupuesto para el 2019.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington