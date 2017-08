‘Aumento de narcocultivos amenaza relación con Colombia’: Brownfield

Si no se encuentra pronto una solución para el incremento de los cultivos ilícitos en el país, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia se podrían ver afectadas.



Eso advirtió este miércoles William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, durante una audiencia convocada por el Congreso de EE. UU. para evaluar el proceso de implementación del acuerdo de paz al que se llegó con las Farc.

"Somos amigos, somos socios, somos la mejor asociación de dos países en todo el Hemisferio y vamos a resolver este problema. Pero tenemos que aceptar que tenemos un problema y coordinar una solución. Como acaban de escuchar (en la audiencia) sino llegamos a una solución aceptable para ambos países bastante pronto van a presentarse problemas políticos y bilaterales y eso lo que quiero evitar", dijo el subsecretario tras concluir su intervención.

En el intercambio con los senadores el funcionario se declaró muy preocupado por la expansión de los cultivos ilícitos (el 208 por ciento desde el 2014) y catalogó la situación como una "crisis".



Una situación, dijo Brownfield, que en parte le atribuye a las Farc por haber incentivado a los campesinos para que sembraran más coca y frente a la que estarían haciendo muy poco para resolver. "Las Farc -sostuvo el funcionario- no nos hacen las cosas más fáciles".



Dicho eso también subrayó que parte del actual problema podía atribuirse a la decisión del gobierno de suspender las fumigaciones en octubre de 2015.



Aunque EE. UU. lo aceptó por tratarse de una decisión soberana, Brownfield dijo estar totalmente en contra. Llamó la atención, no obstante, su respuesta sobre un eventual regreso a la aspersión área.



"En este momento no podría reactivarla y tardaría entre un año y medio o dos en hacerlo. Los aviones (que se usaban en la fumigación) ya fueron enviados a otras partes", indicó.



Y, además, está de por medio la decisión de la Corte (que avaló al suspensión citando daños a la salud de humanos).



En la audiencia quedó claro, a su vez, que el crecimiento del narcotráfico es el tema que más preocupa tanto en el Congreso como en la administración de Donald Trump.



El senador demócrata Bob Menéndez, por ejemplo, sostuvo que Colombia debía asumir este problema "con seriedad" tras añadir que el "vacío que está dejando la paz no puede ser llenado con coca".



Marco Rubio, republicano, fue de igual parecer e incluso sacó un memo escrito por el expresidente Álvaro Uribe en el que este decía que el gobierno de Juan Manuel Santos había abandonado la lucha contra los cultivos ilícitos para favorecer la paz.



"No puede haber paz sin seguridad", enfatizó Rubio tras conectar la expansión del narcotráfico con nuevos focos de violencia y el tipo de factores que condujeron a Colombia a ser "casi un estado fallido" en la década pasada.

Al referirse a la actual estrategia de antidrogas del gobierno, que hace énfasis en la erradicación manual y la interdicción, el funcionario se declaró moderadamente optimista, aunque con muchas dudas de que el país pueda eliminar las 100.000 hectáreas que se comprometió a destruir a comienzos de año.



Y criticó, de paso, la erradicación voluntaria al indicar que carecía de un elemento coercitivo para obligar el cumplimiento.



"Los campesinos -afirmó Brownfield- no tendrán mucha educación pero son bien inteligentes y tomarán la plata que les den (para sustituir) pero quizá sin eliminar la coca. Tiene que haber una estrategia mediante la cual se les diga que si en 30 días no erradican se hará de manera forzosa o algo así".



Los legisladores también coincidieron con el funcionario en el tema de la extradición a EE. UU. de miembros de las Farc, el otro gran tema que salió a relucir durante la audiencia y que se ha convertido en un irritante para las relaciones bilaterales.



De hecho, el subsecretario se declaró "frustrado" y puso como ejemplo el caso de Julio Enrique Moreno, un jefe guerrillero que secuestró a un estadounidense en Panamá en el 2009 pero que no fue extraditado tras concepto negativo de la Corte Suprema.



De acuerdo con Brownfield, Moreno no estaba actuando a nombre de las Farc cuando cometió el ilícito y se quedó con los dos millones de dólares que se pagaron por el secuestro haciendo de su crimen uno común que no debía estar protegido por los acuerdos de paz.



Esto, dijo, fue una "muy mala noticia" pues esperaban que al menos no existieran este tipo de protecciones frente a crímenes no relacionados al conflicto armado.



Venezuela también salió a relucir en la audiencia cuando el funcionario indicó que todas las agencias de seguridad de ese país estaban penetradas por el narcotráfico y que eran "miles de millones de dólares" los que terminaban en las arcas de altos funcionarios del gobierno.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal EL TIEMPO

Washington

Twitter: @sergom68