¿Quién le habla al oído a Donald Trump?

Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos Donald Trump ha hablado casi con tantas celebridades como líderes extranjeros. También, por cada mujer con la que ha interactuado, lo ha hecho con cuatro hombres y solamente uno de cada cinco ‘visitantes’ de estos casi cuatro meses de mandato pertenece a alguna minoría.

Estos datos se desprenden de un informe realizado por el portal ‘Politico’ sobre todos los ‘huéspedes’ que Trump ha recibido como presidente de su país.



“¿Quién tiene el oído del Presidente? ¿Quién se está conectando con el comandante en jefe?”, así introducen el informe sobre unas visitas que la administración Trump ha decidido no hacer públicas. Esta información, explica ‘Politico’, puede ser valiosa para entender cualquier administración, “ofreciendo una ventana al rango de grupos de interés y personalidades que tienen una oportunidad de dar forma a las deliberaciones de la Casa Blanca”.



El portal explica que esto es todavía más importante en el caso de Trump, “quien se ha hecho conocido por tomar decisiones sobre la marcha basado en algunas conversaciones breves”, como los 10 minutos de llamada telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, que según Trump “cambiaron su visión de la influencia de China en Corea del Norte”.



Advierte el portal que para construir un mejor registro, no solamente compilaron las visitas a la Casa Blanca, sino también las interacciones con Trump en el club Mar-a-Lago, en Florida –conocido como la ‘Casa Blanca de invierno’–, así como en sus apariciones en eventos públicos y llamadas documentadas con líderes extranjeros y otros políticos.



El registro incluye 1.694 interacciones individuales de 1.234 personas con el presidente Trump. De estas se desprende que el 79 por ciento son hombres y el 21 por ciento mujeres. Mientras Trump ha hablado con 251 políticos republicanos –de su partido–, lo ha hecho apenas con 93 demócratas, es decir, menos de una tercera parte.



De sus ‘visitantes’, 272 son ejecutivos y el 80 por ciento son blancos. Además, mientras ha tenido 44 conversaciones con celebridades, lo ha hecho con 47 veces con líderes extranjeros. Los más comunes son la canciller alemana, Ángela Mérkel, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, así como la primera ministra británica, Theresa May, y Xi Jinping, presidente de China.



La conclusión a la que llega ‘Politico’, según su base de datos, es que Trump se relaciona, sobre todo, con hombres, la mayoría de ellos republicanos y a menudo ricos. Además, según la gente que ha hablado con él, este tiene un estilo “sorprendentemente informal e improvisado”.



‘Politico’ dejó abierta su base de datos para que sus usuarios ayuden a alimentarla con otros registros que hayan podido quedar por fuera de su radar. Es decir, esta información está todavía en construcción.



ELTIEMPO.COM