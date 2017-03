El presupuesto de Trump podría afectar la ayuda para Colombia

Tal como lo había prometido en su campaña, el presidente Donald Trump presentó ayer una propuesta inicial de presupuesto para el 2018 en el que eleva de manera dramática los gastos militares, pero reduce en igual medida iniciativas internas y en el terreno internacional que podrían tener un impacto en la ayuda que EE. UU. le da a Colombia.



Aunque la propuesta del presidente republicano es todavía solo una ‘hoja de ruta’, con ella deja claro su intención de cortar casi el 30 por ciento en los recursos previstos para el Departamento de Estado y de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), precisamente las dos entidades de donde sale el grueso de los aportes para nuestro país.



De acuerdo con el plan de Trump, el presupuesto para ambas sería de 25.600 millones de dólares en el 2018, unos 10.000 millones de dólares menos frente al presupuesto que está estipulado para este 2017.



“El presupuesto para las tareas diplomáticas y de desarrollo del Departamento de Estado y Usaid está siendo reenfocado hacia objetivos estratégicos que son prioridad y con énfasis en un gasto internacional que sea justo”, dice Trump en el documento que le presentó al Congreso.



En ese sentido el mandatario anuncia que piensa reducir o acabar con el financiamiento de organizaciones internacionales cuyas misiones no les generen beneficios a los intereses de EE. UU. o no estén siendo bien manejadas.



Y hace mención específica de recortes en los aportes a Naciones Unidas en temas de cambio climático y operaciones de paz al igual que a multilaterales como el Banco Mundial, que piensa reducir en unos 650 millones de dólares a lo largo de los próximos 3 años.



De acuerdo con la administración, estos ‘ahorros’ en ayuda exterior permitirían hacer énfasis en prioridades nacionales con las que el presidente se comprometió.



Importancia estratégica

Entre ellas la construcción de un muro en la frontera con México para el que pidió 1.500 millones de dólares para este año y otros 2.260 millones de dólares en el 2018.



En total, unos 4.000 millones de dólares para un proyecto que se supone puede costar entre 15.000 y 25.000 millones. En el documento no hay menciones específicas de Colombia pero sí algunas cosas que se pueden inferir.



En primer lugar, la administración Trump no está proponiendo un recorte del 30 por ciento de todos los programas que maneja el Departamento de Estado sino reducciones en áreas específicas con las que no comulga.



En segundo lugar habla de reorientar la ayuda económica y militar a países que son de “gran importancia estratégica” para EE. UU.



En otras palabras, aunque la reducción del 30 por ciento no implica que Colombia perderá ese porcentaje de asistencia, tampoco es claro si para Trump el país tiene ese nivel de importancia.



Actualmente, Colombia está recibiendo unos 300 millones de dólares anuales de EE. UU., vía de Departamento de Estado, y otros 40 millones a través del departamento de Defensa.



A comienzos del año pasado el presidente Barack Obama le pidió al Congreso elevar esa partida a unos 450 millones (combinando los dos departamentos) y hacer énfasis en la implementación de los acuerdos de paz.



Pero esa ayuda, que bautizó como Paz Colombia, nunca fue aprobada por el Legislativo, que decidió postergar todas las discusiones sobre el presupuesto para después de las elecciones presidenciales.



En este momento, dada la ausencia de un presupuesto específico para el 2017, Colombia sigue recibiendo la misma cantidad de recursos que en el 2016.



En EE. UU. a eso se le llama una Resolución Continuada (CR), es decir se financia mes a mes al mismo nivel del año anterior (unos 34 millones de dólares al mes en el caso de Colombia).



Pero todavía no es claro si el Congreso continuará con el CR por el resto del año fiscal o aprobará una ley de presupuesto para el 2017. Si lo hace es probable que se incluyan en ella algunos de los recursos prometidos para Paz Colombia, pues el Congreso, a nivel de Comité, ya le había dado el visto bueno a la propuesto de Obama.



Las dudas más grandes, no obstante, son las que encierra el presupuesto del 2018, cuyo contenido específico solo se conocerá en algunas semanas. Como le dijo a EL TIEMPO una fuente de la administración, sería iluso pensar que habrá recortes a todo nivel menos para Colombia.



Y los programas más vulnerables son probablemente los que se habían pensado para la implementación de los acuerdos con las Farc, gran parte de los cuales fluirían a través de Usaid.



El otro gran interrogante es la suerte de los fondos que venía dando EE. UU. para la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, y dado el dramático aumento de los cultivos ilícitos en el país que anunció la Casa Blanca, lo previsible es que continúen y hasta se expandan, pero en detrimento de los aportes para la implementación de la paz.



Aparte del Departamento de Estado, la ‘hoja de ruta’ de Trump plantea recortes masivos al presupuesto de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (31 por ciento), y al Departamento para Desarrollo Urbano y Albergues (13 por ciento) que se encarga de asistencia en vivienda para los más pobres.



Igualmente eliminaría la ayuda federal que sostiene al National Public Radio (NPR) y al Instituto para la Paz, entre muchos otros.



El contrapeso sería un aumento del 10 por ciento en el gasto en defensa (unos 56.000 millones de dólares) que iría tanto para el Pentágono como para la protección de la frontera.



El presupuesto de Trump, una vez se conozca en su integridad, tendrá que ser aprobado por el Congreso, donde podría sufrir cambios.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

