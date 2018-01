Así vive una colombiana la fuerte ola invernal en Estados Unidos

No pasar más de 15 minutos en la calle es una de las recomendaciones que ha seguido Claudia Guevara, colombiana que lleva cerca de 1 año y medio viviendo en Filadelfia (Pensilvania), durante la ola invernal que ha azotado en los últimos días a gran parte de Estados Unidos y Canadá.

La medida, que parecería muy drástica para algunos, no es difícil de cumplir. La temperatura en esta ciudad, ubicada al noreste del país, hizo que los termómetros bajaran a -16° centígrados, con una sensación térmica de -23°C. Un clima que las autoridades locales denominan como ‘dangerous cold’ (frío peligroso).



La rutina de Claudia y la de la ciudad se ajustan a la inclemencia del clima. Muchos locales comerciales cerraron y las escuelas suspendieron sus clases. Por eso la temperatura se convierte en la inquietud diaria.



“Tenemos la aplicación del clima en el celular para revisarla constantemente, además vemos las noticias con los reportes del tiempo y los trucos sobre ¿qué hacer cuando se congela el vehículo?, ¿qué hacer para que las ventanas no se congelen?”, afirma.



Los días previos a la nevada, en los supermercados se veían largas filas de personas intentando abastecerse de alimentos no perecederos, agua, palas para la nieve y líquido ‘antifreeze’ para el panorámico del vehículo. Todos necesarios para pasar las bajas temperaturas e intentar no abandonar la vivienda al menos que sea necesario.

Para salir a espacios abiertos, Claudia afirma que es indispensable tener una buena chaqueta, bufanda, tapa oídos, unos zapatos especiales con una suela ancha de caucho y revestimientos en las puntas para evitar el ingreso de agua, además completamente térmicos por dentro. Usar un calzado normal podía hacer que los pies se congelen en solo un par de cuadras.



Pero la recomendación infaltable es no salir con el cabello húmedo. Ese pequeño detalle podría evitar terminar enfermo. Claudia, por su parte, fue víctima de los embotes del clima, en días pasados sufrió una fuerte gripa que casi termina en bronquitis.

Algunos vehículos ofrecen el servicio de remoción de nieve entre los 10 y los 35 dólares. Foto: Cortesía Diego Narváez Así se ven las calles de Filadelfia durante el invierno. Foto: Cortesía Diego Narváez Así se ven las calles de Filadelfia durante el invierno. Foto: Cortesía Diego Narváez

Preparar la casa

“Nosotros tuvimos suerte porque donde vivimos es una apartamento nuevo y estos están diseñados para soportar los inviernos. En las casas viejas se pueden congelar los tubos de las cañerías y se rompen”, indica.



Aun así, mantener una buena temperatura dentro de la vivienda es una de las cosas de las que Claudia siempre está pendiente. “Es obligatorio tener calefacción, sino uno se muere”. Por esto las temperaturas dentro de la casa siempre rondan entre los 18 °C y los 20°C.



Entre los problemas diarios también está la acumulación de nieve en las calles y las entradas de las casas, cúmulos que pueden superar varios centímetros.

“La ciudad tiene sus propios carros de limpieza, ellos se encargan solo de las vías principales, pero hay gente que presta el servicio de la apaleada de nieve para las otras zonas, te pueden cobrar entre 10 y 35 dólares dependiendo”, recuerda.



Para esta labor también se usa una sal marina especial, que detalla es mucho más gruesa de lo normal. Esta es puesta en las calles y los andenes para ayudar a derretir el hielo que se va amontonando de a poco.



“Este invierno fue mucho más fuerte del que ya había vivido. Las temperaturas fueron muy bajas comparadas al año pasado, este año fue récord. Las personas que ya llevan mucho tiempo acá dicen que nunca habían sentido tanto frío”, señala Claudia, quien ahora se prepara para un mejor tiempo que en los días pasados. Ahora ya está sobre los 0° centígrados.



María Fernanda Arbeláez M.

ELTIEMPO.COM

Twitter: @mafearbelaezmen