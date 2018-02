'Todos lloraban, nadie sabía si podía entrar alguien con una pistola'

Tras el tiroteo ocurrido este miércoles en una escuela secundaria ubicada en Florida, Estados Unidos, una niña colombiana, de nombre Nicole Suárez, contó cómo vivió los tensos momentos del ataque que deja un reporte parcial de 17 personas muertas.

La menor, nacida en Estados Unidos, pero cuyos padres son de Bogotá, habló con Diana Calderón, en entrevista para Hora 20, de Caracol Radio.



Explicó que ya iban saliendo de clases cuando sonó una alarma de emergencias. Entonces, ella y sus compañeros entraron a un salón de clases, donde se resguardaron aproximadamente durante una hora, recostados en el piso.



"Cuando sonó la alarma del colegio pensamos que solamente era un simulacro", pero cuando iban bajando las escaleras escucharon los disparos con claridad, contó.



Lo primero que pensaron con la alarma fue que se trataba de un simulacro.

Nicole contó que este año ha vivido varios simulacros. Incluso, la mañana de este miércoles hicieron un simulacro de incendios. Ella comenzó a estudiar este año en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida. Durante este tiempo, ha vivido varios simulacros.



En algunos de estos, les han explicado qué hacer en caso de que un hombre armado llegara a la escuela.



"Había momentos en los que se escuchaba afuera un señor que gritaba 'ayúdenme, dejenme entrar', pero nadie sabía si era un señor o un estudiante' ", narró Nicole. Esto sucedía mientras ella y cerca de otros 40 estudiantes, casi todos de noveno grado, esperaban en un salón de clases a que llegara la Policía.



"Al principio llegaron dos hombres golpeando las puertas", pero no sabían si sí eran ellos, hasta que vieron sus identificaciones. En ese momento tuvieron que calmar a los jóvenes, que estaban en pánico. Entonces, los empezaron a sacar en grupos de 10 personas.



Nicole hizo parte del primer grupo. "Vi unas cosas muy feas, vi cuerpos de los estudiantes, no sé si estaban muertos", dijo. Estos estaban a lo largo de las escaleras por las que bajaron para salir.



Ella, al ser una estudiante nueva, no había escuchado nada de Nikolaus Cruz, el joven señalado de haber cometido el mortífero ataque.



Tanto ella como sus compañeros enviaban mensajes de emergencia, pedían que llamaran al 911.



"Estoy todavía como en un estado de shock, todavía no parece que de verdad pasó. Apenas me está pegando la realidad de lo que está pasando", dijo la joven, al ser preguntada por Diana Calderón sobre la tranquilidad con la que contaba su historia.

