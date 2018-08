Colombia, una de las 25 protagonistas del ‘mundial’ de Armadas en Hawái

Un helicóptero despega desde la isla Maui (una de las que componen el archipiélago de Hawái, en Estados Unidos) y aterriza 40 minutos después en la pista del Her Majesty’s Australian Ship Adelaide, buque de guerra australiano que está en algún punto del océano Pacífico entre las islas Lanai y Oahu.



Su cubierta tiene 12 recuadros marcados, uno por cada helicóptero que puede transportar. Adentro hay dos grandes lanchas de desembarco (tiene capacidad para llevar cuatro al mismo tiempo) y cerca de una docena de los hasta 110 vehículos militares que puede almacenar y transportar.

El buque, construido en el 2013, se estrenó en asistencia humanitaria en el 2016, cuando el ciclón Winston, el mayor registrado a la fecha en el hemisferio sur, devastó gran parte de las islas de Fiyi, que no tienen más de 800.000 habitantes. Según el capitán Jonathan Earley, comandante del Adelaide, el buque fue usado para prestar asistencia humanitaria, incluidos servicios médicos en su hospital, y transportó alimentos y ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas.



Precisamente, ese barco, dispuesto para misiones anfibias (transporte de tripulación, aeronaves y lanchas) y para atención de desastres, partió el pasado 16 de junio desde el puerto de Tonga –una pequeña isla de Oceanía– y llegó el 5 de julio a la base militar de Pearl Harbor. Con una tripulación cercana a los 100 hombres, el buque surcó durante 19 días el Pacífico para formar parte del contingente australiano en los ejercicios del Rim del Pacífico (Rimpac), el ejercicio naval más importante del mundo.

El buque australiano Adelaide tiene capacidad para transportar hasta 12 helicópteros en su pista. Foto: Kelsey Hockenberger

Desde la emblemática base, conocida por haber sido bombardeada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, salió el Adelaide a mediados de julio, junto con otros 45 buques y cinco submarinos, hacia aguas que rodean las islas de Hawái. Allí permanecerán hasta el 2 de agosto, día en que se termina el Rimpac 2018.



Más de 25.000 militares de 25 países de un lado y otro del Pacífico están congregados en las islas y aguas del sur de California para compartir ideas no solo sobre estrategias militares ante un eventual conflicto entre naciones de la región, sino para diseñar respuestas frente a desastres naturales.



Durante 37 días, los buques, los submarinos y los más de 200 helicópteros y aviones que fueron llevados a Hawái disponen de toda su capacidad para atender dos situaciones hipotéticas que se definen para el entrenamiento. Este año, un conflicto que genera inestabilidad regional, agravado por un terremoto y un tsunami, fue el escenario del Rimpac.



Aunque las situaciones son imaginarias, las respuestas de las marinas son reales,

Soldados australianos llegan a la playa Pyramid Rock de Oahu, en un entrenamiento anfibio. Foto: Adam Montera.

Colombia ha participado desde el 2010 en estos ejercicios, que se realizan cada dos años desde 1971, aunque solo en el 2014 lo hizo con un buque, la fragata ARC Almirante Padilla. Este año, tres oficiales de la Armada integran el equipo del Estado Mayor, es decir, están al frente de parte de la planeación y las operaciones, y otro oficial está embarcado en el Bonhomme Richard, un buque de la Marina estadounidense.



La definición que hace de este ejercicio militar el capitán de la Armada colombiana Germán Castro lo dice todo: “Participar en Rimpac es como ir al Mundial de fútbol”. De acuerdo con el oficial, entrenarse en medio de estos ejercicios permite lograr estándares más altos en maniobras de combate, de planeación y de operaciones navales para la atención de desastres. Por eso, los países, según sus intereses, toman una posición más activa en el evento: interdicción, asistencia humanitaria, desembarco...



El capitán Castro afirma que la Armada tiene cinco vértices: la defensa de la soberanía, la seguridad interna, un capítulo de internacionalización, el desarrollo marítimo (por ejemplo, a través de astilleros) y la protección de medioambiente. “Queremos que Colombia aproveche mucho más sus recursos marinos como país, y una de nuestras prioridades es, al mismo tiempo, negarle el uso de todo ese espacio a quien no lo deba usar, es decir, a la delincuencia, principalmente al narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales”.



En la dimensión internacional, la cooperación de Colombia no ha sido menor: la Armada ha participado en los últimos años, entre otras operaciones, en varias contra la piratería en África.

Capitán de fragata Germán Castro. Foto: Kory Alsberry

Aunque Brasil no tiene costa en el Pacífico, se sumó al ejercicio en el que la cuota latinoamericana la componen también México, Perú, Colombia y Chile. De hecho, este año es la primera vez que un país no fundador de Rimpac coordina una de las partes estratégicas del ejercicio. Pablo Niemban, oficial de la Armada chilena, dirige el componente marítimo del evento.



Otros países, como Ecuador, tienen por primera vez oficiales de su Armada como observadores. El capitán Fidel Erazo señaló que Ecuador espera regresar en dos años como parte del Estado Mayor y luego con un buque o una aeronave, según la disponibilidad de equipos de su institución.



Del otro lado del Océano llegaron por primera vez a los ejercicios Sri Lanka y Vietnam, y participan nuevamente países como Japón, Malasia, Indonesia, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda.

China fue desinvitada, pero llevó un barco espía

La militarización de las islas artificiales en el Mar del Sur de China le costó a ese país la invitación a participar en el evento, en el que ya ha estado en dos oportunidades anteriores.



“Los chinos prometieron que no militarizarían esos puestos de avanzada en el Mar del Sur, y en abril se hizo evidente que habían movido armas directamente allí, así que esa fue la razón para que se cancelara su participación en el Rimpac”, afirmó el almirante Philip Davidson (recién posesionado comandante para la región del Indo-Pacífico de las fuerzas armadas estadounidenses) en su primera rueda de prensa.



Y es que China construyó islas artificiales en aguas disputadas con Filipinas y Vietnam y, desde hace algunos meses, ha venido construyendo bases militares en ellas. Las cifras dicen que solo para el 2018, el gobierno chino destinó un presupuesto de 175.000 millones dólares para el sector militar, 8,1 por ciento más de lo destinado el año pasado.



Sin duda, el comportamiento del gigante asiático no ha pasado desapercibido en el Rimpac, cuyos ejercicios propenden, además, por mantener relaciones cordiales entre todos los países del Pacífico. Lo más grave es que, según Estados Unidos, China trajo un barco de “recolección de inteligencia” hasta el área de los ejercicios navales. Ese barco espía, de acuerdo con Davidson, está siendo monitoreado desde que el Instituto Naval de Estados Unidos advirtió sobre su presencia en cercanía del archipiélago de Hawái.



En todo caso, altos mandos militares de EE. UU. han insistido durante el encuentro en que no se les está pidiendo a los países amigos y aliados elegir entre su país y China. El comandante Indo-Pacífico les dijo a periodistas de Oceanía, Asia y América que pese a que China intenta suplantar a Estados Unidos en diferentes aspectos y, además, según él, viene ejerciendo prácticas económicas coercitivas en la región, van a cooperar con ella hasta donde sea posible, porque ambos países tienen muchos intereses comunes.



“Un océano Pacífico libre y abierto” es, según Davidson, el objetivo principal de las fuerzas de todos los países. “Nos unimos realmente por tres razones: nuestros valores, nuestros intereses y la seguridad que nos podemos brindar. Es un bien global mantener la libertad de los mares y los cielos produciendo un colectivo de fuerzas de combate”, reiteró el almirante.

Valentina Obando Jaramillo.

Enviada especial a Hawái

Por invitación de la embajada de Estados Unidos en Bogotá