Colombia, segundo mejor destino para viajar en 2018: ‘New York Times’

El diario estadounidense The New York Times lanzó este miércoles un listado de los 52 lugares para visitar en 2018, en el cual Colombia se encuentra en el segundo lugar.

Según reza la publicación, “después de que más de medio siglo de guerra civil llegara a su fin, Colombia está ansiosa por convertirse en el lugar más aventurero y cosmopolita que merece ser”. Además, destaca las docenas de cadenas hoteleras, la escena gastronómica, las fincas cafeteras convertidas en hoteles de lujo, los resorts ecológicos y los edificios coloniales transformados en retiros de spa. También resalta la selva tropical de la costa del Pacífico y a Caño Cristales, el río con los colores del arcoíris.



La guía, donde el primer lugar para visitar este año se lo lleva Nueva Orleans (Louisiana), contrasta con un nuevo sistema para evaluar el riesgo de visitar a otros países que publicó también este miércoles EE. UU., en el que ubicó a Colombia en la categoría dos (de cuatro) y pidió a sus ciudadanos ejercer “precaución elevada” si visitan el país, debido al “crimen y el terrorismo” que aún persisten. Este reemplaza a la antigua ‘Advertencia de Viaje’ que se emitía periódicamente.



Así, todos los países del mundo son evaluados e incluidos en algunas de las cuatro categorías: tomar precauciones normales, ejercer precaución elevada, reconsiderar el viaje y no viajar. En el caso de Colombia, y a pesar de estar en la categoría dos, el Departamento de Estado recomienda no viajar a cuatro departamentos: Arauca, Cauca, Chocó y Norte de Santander.



Menciona también cómo el Eln es una organización terrorista. Además, sugiere “reconsiderar” visitas al norte de Antioquia, al Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.



En total, el Departamento de Estado prohíbe o recomienda no viajar a 17 departamentos, en su mayoría en el suroriente, el suroccidente y la costa Atlántica.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Twitter: @sergom68