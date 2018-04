El país, bajo lupa de EE. UU. por compromisos en propiedad intelectual

Estados Unidos incluyó este viernes a Colombia en la "lista prioritaria" de países que están bajo observación por no cumplir con sus compromisos en materia de propiedad intelectual.



La decisión hace parte del informe anual que le entrega al Congreso la Oficina de Representante Comercial de EE.UU. en el que se evalúa el cumplimiento a nivel mundial de este tipo de normas.



Se trata de un golpe para el país pues EE.UU. lo bajó a la calificación más negativa que existe en este listado.

En el informe que evaluaba el año 2016 y otros de años anteriores, Colombia aparecía en la lista de "países bajo observación".



En la nueva categoría lo acompañan Venezuela, China Rusia y otros. EE.UU. también rebajo de categoría a Canadá, uno de sus socios más cercanos.



Aunque en informe como tal no plantea consecuencias específicas para los países incluidos en la "lista de observación" o en la "lista de observación prioritaria", si constituye el documento base que usa tanto el gobierno como el Congreso par determinar algún tipo de represalias.



En el caso de Colombia el informe dice que no se presentó ningún progreso significativo durante el año evaluado. Durante una rueda de prensa, funcionarios del USTR indicaron que la inclusión debía entenderse como una "grave y urgente" preocupación de EE.UU.



La noticia llega en mal momento pues el país se encuentra en el tramo final de su examen para determinar si ingresa o no a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde requiere del visto bueno de los 35 países miembros.



Washington le ha dejado saber al gobierno colombiano que su apoyo para el ingreso estaría supeditado a que el país modifique, precisamente, el regimen que rige la propiedad intelectual. Especialmente en lo que tiene que ver con medicamentos. Varios sectores de EE.UU., entre ellos el farmacéutico, le ha pedido a la adminstración de Donald Trump que no recomiende el ascenso de Colombia hasta que el país no tome correctivos.



En una carta reciente, de hecho, los farmaceutas le habían pedido al USTR incluir a Colombia en la "lista de observación prioritaria", como acaba de ocurrir.



En la rueda de prensa los funcionarios indicaron que la recomendación para el ingreso a la OCDE y el informe eran procesos separados y que por lo tanto no especularían en la materia.



Pero es claro que aunque el USTR no es la única agencia del gobierno de EE.UU. involucrada en esa decisión -que muchas veces termina siendo política- si es uno de los que más pesa a la hora de la determinación final.



Así mismo, también lo es que con la nueva clasificación EE.UU. busca presionar a Colombia para que ceda a sus pretensiones.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68