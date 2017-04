Juez de EE. UU. emite orden de captura contra Luis Miguel

Los líos legales de Luis Miguel continúan y lo persiguen hasta en la víspera de su cumpleaños número 47 (este 19 de abril). Este lunes se conoció que un juez de Los Ángeles, Estados Unidos, emitió una orden de detención, luego que el cantante mexicano no acudiese a numerosas citas judiciales por incumplimientos de contrato.



La demanda, presentada por el ex representante de Luis Miguel, William Brockhaus, exige al cantante el pago de un millón de dólares por adeudos y pagos adicionales.

Luis Miguel no se presentó a una audiencia programada para este lunes en un juzgado de Los Ángeles, y es así como se terminó dictando una orden de arresto en contra del cantante mexicano.



Tras esta orden de detención, Luis Miguel deberá presentarse ante las autoridades de Estados Unidos para resolver el pleito legal con Brockhaus, tema que podría resolverse favorablemente para ambos si es que se llega a un acuerdo económico.



Según Univisión, la demanda también contempla que Luis Miguel pague el 10 por ciento de sus ganancias entre 2012 y 2014, cifra que bordearía el millón de dólares.

Otras demandas

El 'Sol de México' afronta, además, otra demanda presentada por Alejandro Fernández, quien lo acusa de cancelar una gira musical en la que actuarían ambos cantantes durante el 2016.



"Lo que se busca es la reparación económica de esta situación, el daño que se haya generado al señor Alejandro Fernández“, declaró a los medios el abogado del 'Potrillo', quien agregó que de no lograr llegar a un acuerdo con el cantante, llegarán "hasta sus últimas consecuencias".



El monto que debería pagar Luis Miguel a Alejandro Fernández, sería de más cuatro millones de dólares.



Además de la demanda de Fernández, el intérprete de 'La Bikina' enfrenta también la demanda de la disquera Warner Music México, quien denunció al cantante luego que este no devolviera un préstamo de US$ 3,65 millones en 2015.



En los últimos días, Luis Miguel fue visto en un lujoso restaurante de Los Ángeles acompañado de una joven mujer a bordo de su famoso Rolls Royce valuado en 300 mil dólares. Según People en Español, el valioso automóvil del cantante podría serle enbargado para pagar la deuda con William Brockhaus.



