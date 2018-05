Candidata para dirigir CIA promete no retomar los programas de tortura

09 de mayo 2018 , 10:41 a.m.

Gina Haspel, nominada por el presidente Donald Trump para dirigir la CIA, aseguró este miércoles ante miembros del Senado de Estados Unidos que la agencia de inteligencia no retomará los programas de tortura de detenidos bajo su liderazgo.

Haspel ha enfrentado gran oposición tras su nominación debido a su trabajo en una prisión secreta de la CIA en Tailandia en 2002, donde presuntos miembros de Al Qaida fueron sometidos a torturas, pero en una audiencia ante un comité del Senado dijo que de ser ratificada en el puesto se asegurará de que la agencia "no retome tal programa de detención e interrogatorios".



Senadores demócratas habían prometido que preguntarían a la nominada Gina

Haspel, actualmente directora interina de la agencia de espías, sobre métodos de interrogación usados durante el Gobierno del presidente George W. Bush, además de la destrucción de cintas de video que mostraban dichas sesiones.

Confirmation hearing: CIA Director Nominee Gina Haspel testifies before Senate Intelligence Committee



Watch Now:https://t.co/qHKYZra3Zl — CIA (@CIA) 9 de mayo de 2018

Pero los legisladores hallarán difícil interrogarla sobre la efectividad de esa y otras acciones controvertidas, como ataques con drones, debido a que la mayor parte de la información sigue siendo confidencial.



"Habiendo servido en esa época tumultuosa, puedo ofrecerles mi compromiso personal, claro y sin reservas, de que bajo mi liderazgo la CIA no reanudará ese tipo de programa de detención e interrogatorio", dijo Haspel en extractos de su testimonio difundidos antes de la audiencia en el Comité de Inteligencia del Senado.



Haspel necesita 51 votos para ser confirmada como la primera mujer directora de la CIA en un Senado de 100 escaños, donde los republicanos del presidente Donald Trump tienen una mayoría de 51-49.



La ex vicedirectora de la agencia sucedería a Mike Pompeo, un excongresista republicano confirmado el mes pasado como Secretario de Estado. Pero

Haspel podría enfrentar un momento difícil.



Al menos un republicano, el senador Rand Paul, ha dicho que se opone a su confirmación y otros han indicado que esperarán para ver cómo le va en la audiencia del miércoles. Ningún demócrata ha expresado aún su apoyo a Haspel.



Dos fuentes familiarizadas con los preparativos para la audiencia dijeron que

Haspel era vista dentro de la CIA como una defensora de las técnicas de interrogación duras y que hay pocos registros de ella expresando objeciones o reservas sobre las mismas.



Agregaron que la nominada también estuvo de acuerdo en que estas tácticas produjeron datos valiosos de inteligencia. Una investigación del Comité de Inteligencia del Senado de 2014 concluyó que estos métodos "no eran una forma efectiva de obtener información precisa o de conseguir la cooperación de los detenidos".