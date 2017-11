Cancillería pide ser generosos con venezolanos que están en el país

El éxodo de venezolanos que está entrando al país podría complicar la implementación de los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc, eso dijo este martes la canciller colombiana María Ángela Holguín desde Washington durante una rueda de prensa que siguió a su reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson.

"Yo diría que (la llegada de venezolanos) complica el posconflicto en la medida en que los recursos que tiene el Estado para poder responder a estos compromisos que se hicieron, donde tenemos que llegar a zonas del país a las que vamos a llegar con salud, vías, proyectos productivos pues recibir a una gran cantidad de venezolanos esto genera un costo adicional grande”, dijo la Canciller.



De acuerdo con Holguín, en el último año y medio han ingresado al país más de 450.000 venezolanos tanto legal como ilegalmente.



Holguín le pidió al país, no obstante, ser generoso con los venezolanos que están llegando al país y no caer en la xenofobia.



“Hay que trabajar para que eso no se dé -dijo Holguín-. Ellos fueron muy generosos cuando Colombia atravesaba por un mal momento y no podemos no serlo ahora y entrar en la xenofobia. Hay que ser grandes y ayudar”.

Ellos fueron muy generosos cuando Colombia atravesaba por un mal momento y no podemos no serlo ahora y entrar en la xenofobia

La Canciller expresó su esperanza de que la nueva ronda de negociaciones que está por arrancar llegue a buen puerto pero haciendo énfasis en que deben acordarse pasos concretos, como la realización de elecciones con veeduría internacional.



El tema de la crisis de Venezuela, sostuvo Holguín, fue uno de los que trataron con Tillerson.



En ese sentido, la diplomática insistió en que Colombia apoya un régimen de sanciones contra este país pero que sean individuales para no afectar al pueblo venezolano.En la cita con el Secretario de Estado también se habló de proceso de paz y los avances en su implementación.

De acuerdo con la Canciller, el secretario le expresó su pleno respaldo y hasta preguntó por el futuro de los acuerdos cuando el presidente Juan Manuel Santos abandone el poder en agosto del año entrante.



Como sucedió con el vicepresidente Óscar Naranjo, de gira por EE. UU. la semana pasada, el tema de los narcóticos estuvo presente en la agenda con Tillerson.



Pero al igual que Naranjo, Holguín trasmitió la intención de EE. UU. de ofrecer un “compás de espera” a la actual estrategia que está ejecutando el gobierno.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68