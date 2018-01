'Son Estados fallidos': Cabal sobre comentario de Trump

13 de enero 2018 , 05:32 a.m.

María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático y quien se ha mostrado a favor de algunas políticas del presidente Donald Trump, fue consultada por La W acerca de su posición sobre la declaración del mandatario en la que llamó a Haití y El Salvador "agujeros de mierda".



Al respecto, Cabal señaló que el Presidente de EE.UU. "tiene razón en el fondo pero se equivocó en la forma".



“Trump ha podido decir lo mismo, utilizando otras palabras. Sin lugar a duda, un mandatario no debe usar términos vulgares", dijo Cabal cuando le preguntaron su opinión sobre las declaraciones de Trump.

Así mismo, la Representante a la Cámara afirmó que Haití y El Salvador son Estados fallidos, lo cual explicó a partir de la historia de ambos países. En cuanto al primero, Cabal señaló que ha pasado de dictadura en dictadura: "Es una inestabilidad permanente, y es parte de su origen trágico, desde que fueron colonia francesa, su esclavitud... En fin, una cantidad de problemas estructurales sin atender".



Para el caso de El Salvador, Cabal señaló que este país "es producto, como Estado fallido, de un acuerdo de paz. Hoy, El Salvador vive de las remesas que envían los inmigrantes en Estados Unidos y no tiene ninguna posibilidad de desarrollo".

Según el diario 'The Washington Post', Trump hizo el comentario en una reunión con senadores con los que discutía los detalles de un posible acuerdo que reforzaría los controles fronterizos y ofrecería un camino a la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes que llegaron al país siendo muy jóvenes y que enfrentan la deportación (dreamers).



Dentro del paquete, los senadores le mencionaron la posibilidad de restituir el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) que beneficiaba a residentes de Haití, algunos países de África y otros de Centroamérica y que Trump acaba de retirar.



“¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?", preguntó Trump refiriéndose específicamente a Haití y a países de África, según le dijeron dos fuentes a ese diario.



Al respecto, la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de "racistas" los comentarios del presidente de Estados Unidos.



"Estos comentarios del presidente de Estados Unidos son sorprendentes y vergonzosos. Lo siento, pero no pueden ser definidos de otra manera que como racistas", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.



Tras la polémica que se generó, el presidente Donald Trump aseguró este viernes haber utilizado "un lenguaje duro" en su conversación con senadores sobre la ley migratoria, pero rechazó haberse referido a El Salvador, Haití y a países africanos como "agujeros de mierda".



"El lenguaje utilizado por mí en la reunión de DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje empleado. Lo que fue realmente duro fue la extravagante propuesta hecha, un gran paso atrás para DACA", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter, al comentar el Programa de Acción Diferida (DACA), que protege a jóvenes inmigrantes llegados a EE. UU. como niños.



Con información de EFE