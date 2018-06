Boeing afirma que no entregará aviones a Irán

El constructor de aviones Boeing, que recibió pedidos de las compañías iraníes

Iran Air y Aseman Airlines por un monto total de 20.000 millones de dólares, no entregará los aparatos, tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní, informó un portavoz este miércoles a la AFP.

"Para ser claro sobre los pedidos, aún no hemos entregado ningún aparato a Irán y dado que ya no tenemos permiso para comerciar con Irán, no entregaremos ningún aparato" a Teherán, afirmó en un correo electrónico el portavoz.



Boeing e Iran Air, habían firmado en diciembre de 2016 su mayor contrato en 40 años, para la compra de 80 aparatos por un valor de 16.600 millones de dólares.



El fabricante estadounidense había finalizado también un contrato por 3.000 millones de dólares para la venta de 30 aparatos 737 MAX a la aerolínea Aseman Airlines.



La entrega estaba prevista entre 2022 y 2024.



Boeing había indicado entonces que esos contratos le permitirían sostener "decenas de miles" de empleos en Estados Unidos. Pero el 8 de mayo, la administración Trump decidió restablecer la totalidad de las sanciones impuestas a Teherán, como consecuencia del retiro de Washington del acuerdo sobre el programa nuclear iraní.



