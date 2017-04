Tras denuncias por acoso sexual, Bill O' Reilly se despide de Fox News

La empresa que controla el canal de televisión Fox News anunció el pasado miércoles que finalizó su relación con el presentador conservador Bill O' Reilly, el más visto de Estados Unidos, a raíz de la oleada de denuncias por acoso sexual.



"Luego de una cuidadosa revisión de los alegatos, la empresa y Bill O' Reilly coincidieron en que Bill O' Reilly no retornará al canal Fox News", informó la firma 21st Century Fox en un comunicado.

Ante la avalancha de denuncias, O' Reilly había decidido hace una semana suspender momentáneamente su programa ' O' Reilly Factor' y tomarse unas vacaciones, aunque la huida generalizada de los anunciantes terminó por sellar la suerte del programa y del presentador.



O' Reilly, quien ocupó un lugar central en la programación de Fox News por 21 años con su retórica ultra conservadora y agresivo estilo de entrevista, pensaba retomar las actividades el 24 de abril.



En marzo, el diario The New York Times informó que O' Reilly y el canal Fox habían pagado un total de 13 millones de dólares a cinco mujeres para poner punto final a acusaciones de acoso sexual contra el famoso presentador.



Por el acuerdo, las cinco mujeres se comprometieron a mantener silencio sobre las denuncias y renunciar a nuevos procesos en la justicia.



O' Reilly nunca negó directamente las alegaciones pero afirmó que era "vulnerable a procesos en la justicia por parte de personas que quieren que les pague para evitar publicidad negativa". Otra mujer, sin embargo, se niega a retirar la denuncia de acoso sexual ya que no desea una compensación económica sino un pedido publico y formal de disculpas.

Varios ciudadanos se manifestaron frente a la sede del canal en Nueva York. Foto: Drew Angerer / AFP

"Una buena persona"

Hace dos semanas, el presidente Donald Trump, un admirador de O' Reilly y un espectador diario de Fox News, salió en defensa del presentador, a quien llamó "una buena persona".



El pasado miércoles, el presidente de la organización no gubernamental Media Matters, Angelo Carusone, apuntó que la salida de O' Reilly no obedeció a una política firme de Fox News contra el acoso sexual sino por la huida de los anunciantes de su programa.



"Fox News no merece elogios por el asedio a escala industrial que sus empleados fueron forzados a tolerar", apuntó.



Hace menos de un año, Roger Ailes, un ejecutivo que ayudó a construir Fox News, también tuvo que renunciar y alejarse de la firma en medio de denuncias por acoso sexual.



Después de la salida de escena de Ailes, Fox News inició esfuerzos para borrar la mancha por las denuncias de acoso, pero no pudo evitar que los escándalos afectaran a su más famosa estrella.



De acuerdo con la publicación especializada 'Politico', el máximo ejecutivo de 21st Century Fox, el empresario Rupert Murdoch, hizo circular una carta a los empleados de la firma en la que prometió mantener los esfuerzos por erradicar el asedio sexual en la firma.



"Queremos destacar nuestro compromiso con la consolidación de la creación de un ambiente de trabajo basado en los valores de confianza y respeto", expresó Murdoch en la carta a sus empleados, misiva que también lleva la firma de sus hijos Lachlan y James.



De acuerdo con los empresarios, "por los criterios de audiencia, Bill O' Reilly es uno de las más exitosas personalidades en la historia de la TV por cable. En realidad, por cualquier criterio que se considere, su éxito es incuestionable".



AFP