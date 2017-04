Escándalo de Bill O'Reilly, el presentador que señalan de abuso sexual

05 de abril 2017 , 08:39 a.m.

Bill O'Reilly, presentador y analista político, fue denunciado por acoso sexual dentro de la cadena Fox News en Estados Unidos, donde trabaja.

El diario ‘The New York Times’ reveló que el periodista para librarse de los líos judiciales pagó 13 millones de dólares a cinco de las víctimas a cambio de su silencio. Estas mujeres también laboraban en la Fox News.



Este pacto del conductor neoyorquino, de 67 años, con las mujeres a las que habría acosado incluía el abandono de futuras demandas judiciales en su contra, seña ‘The New York Times’.



Bill O'Reilly es la estrella de la cadena y conduce el programa 'The O'Reilly Factor’ en Fox News, cadena de información de tendencia conservadora y que tras el escándalo ha perdido a varios de sus anunciantes.



De acuerdo con el diario, se conoce de otras tres denuncias de acoso, dos de carácter sexual y otra de comportamiento abusivo. Según las presuntas víctimas, O'Reilly habría tenido un comportamiento desubicado con ellas, usando su posición de poder en la cadena televisiva para obtener favores sexuales.



La reacción de O'Reilly, que es visto por 3.900.000 espectadores en promedio, fue señalar: “soy vulnerable a las denuncias de individuos que quieren que pague para evitar la mala reputación".

Anunciantes cancelan sus avisos

Bill O'Reilly, de 67 años, habría acosado a cinco mujeres. Es señalado de pagarles por su silencio. Foto: AFP

Tras desatarse el escándalo de acoso sexual, grandes anunciantes han cancelado sus avisos en el programa informativo más visto de la televisión estadounidense.



La compañía de seguros Allstate y el laboratorio francés Sanofi fueron las últimas en despedirse del programa ‘The O'Reilly Factor’ este martes, siguiendo los pasos de varios fabricantes de automóviles.



El portavoz de Allstate, Justin Herndon, dijo que "la inclusividad y el apoyo a las mujeres son valores importantes" de la empresa. "Estamos preocupados sobre los problemas que rodean al programa y hemos suspendido nuestra publicidad", añadió.



Sanofi, entre tanto, anunció en un comunicado que "recolocó" en otro sitio sus anuncios. "La controversia sobre ‘The O'Reilly Factor’ y las acusaciones contra Bill O'Reilly son asuntos que tomamos seriamente y seguiremos monitoreando", dijo Sanofi.



Las empresas que retiraron previamente sus anuncios incluyen a BMW Norteamérica, Mercedes-Benz y Hyundai.



"Si bien es difícil establecer cuáles son los hechos, las acusaciones son perturbadoras", dijo Donna Boland, portavoz de Mercedes-Benz.



Fox News y O'Reilly, según ‘The New York Times’, pagaron los 13 millones de dólares a lo largo de 15 años.



En cuanto a Lexus, la marca de alta gama del grupo Toyota, dijeron que "observan la situación", pero no han retirado sus comerciales de ‘The O'Reilly Factor’.



La cadena Fox News ya había sido blanco de estos señalamientos de acoso. Su expresidente Roger Ailes tuvo que renunciar luego de ser señalado de acoso sexual al interior de la compañía y este lunes recibió una nueva demanda por parte de Julie Roginsky, una columnista que asegura que no le dieron un puesto que le habían prometido porque rechazó a Ailes.



