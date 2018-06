'Ayuda de Estados Unidos a la paz está dando frutos'

Los recursos que viene donando en Estados Unidos, tanto el Estado como la empresa privada, están no solo dando frutos sino ayudando en la transformación del país y la consolidación de la paz.



Esa era la idea tras una muestra que fue llevada este miércoles al Congreso de EE. UU. en la cual compañías y entidades de ambos países les demostraron a los legisladores cómo los fondos que ellos aprobaron para el desarrollo productivo y la implementación de los acuerdos de paz ya arrojan muy buenos resultados.

Colombia es un modelo, un ejemplo de éxito y uno de los mejores aliados de EE. UU. FACEBOOK

El evento, que se realizó en el vestíbulo del Edificio Rayburn -al pie del capitolio y donde opera la Cámara de Representantes- contó con la participación de congresistas de ambos partidos y representantes de las empresas.



Los asistentes, que durante el día terminaron siendo centenares, pudieron degustar café de diversas regiones, chocolate, uchuvas y otros productos del país que se están produciendo en zonas de conflicto y exbastiones del narcotráfico.



"El respaldo bipartidista de este Congreso hacia el país, al igual que la iniciativa privada, están contribuyendo de manera sustancial en la transformación positiva de nuestro país. Estamos muy agradecidos y esperamos que esa ayuda continúe ahora que estamos en la transición entre los años de conflicto y la paz", dijo el embajador ante la Casa Blanca, Camilo Reyes, durante la ceremonia de apertura del evento.

En los últimos dos años, el Congreso de EE. UU. ha aprobado más de US$ 780 millones de dólares, de los cuales una buena parte están llegando para programas asociados a los acuerdos de paz y para el desarrollo de regiones deprimidas por el conflicto y el tráfico de drogas.



Para el 2019, el presidente Donald Trump le ha pedido al Congreso un importante recorte en los recursos anuales que se le da al país (solo unos US$ 250 millones) como parte de su estrategia de recorte a la mayoría de las operaciones de EE. UU. en el extranjero.



Pero se espera que el Congreso, como hizo en 2017 y luego en 2018 desafíe al presidente y apruebe un monto más alto.



"Colombia es un modelo, un ejemplo de éxito y uno de los mejores aliados de EE. UU. Este es un país que ha perseverado y al que hay que seguir apoyando. Eso no se nos puede olvidar por que todavía existen muchos retos", sostuvo por su parte Paul Cook, presidente republicano del subcomité para el Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes.



Algo parecido dijo Rubén Gallegos, legislador por el estado de Arizona y el único de origen colombiano en el Congreso de EE. UU.



Gallegos pidió mantener el respaldo bipartidista que le ha ofrecido el legislativo al país por ya casi 20 años.



Gregory Meeks, otro representante a la Cámara que participó de evento, describió el nexo entre ambos países como uno "inquebrantable" y expresó su confianza de que el Congreso seguirá ofreciendo su apoyo sin importar quien resulte electo como nuevo presidente de Colombia en las elecciones de este domingo.



Entre las empresas que participaron en el evento y están ayudando con proyectos en el país figuraron Oxy, Starbucks, Coca-Cola, International Organization for Migration, Olgoonik Technical Services, ACDI/VOCA, Heartland Alliance, Terra Global Capital, Democracy International, Fintrac Inc., Fundación Arcángeles, Codhes, Fundación Ideas para la Paz, Forest First, Alpina y Fedecacao.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68