Atacante de Nueva York estaba vinculado a Estado Islámico

02 de noviembre 2017 , 09:14 a.m.

El autor del atentado de Nueva York, que dejó ocho muertos al embestir a ciclistas y peatones con una camioneta, está vinculado al Estado Islámico (EI) y se radicalizó en Estados Unidos, donde vivía, dijo este miércoles el gobernador Andrew Cuomo.

El atacante, de 29 años, identificado como el uzbeko Sayfullo Saipov, "es un depravado cobarde y estaba asociado con el ISIS", dijo Cuomo. "Se radicalizó" tras su llegada a Estados Unidos, donde comenzó a informarse sobre EI, y actuó sin cómplices, como un "lobo solitario", agregó el gobernador del estado de Nueva York.



Además, el presunto autor del atentado terrorista llevaba varias semanas preparando el ataque y siguió "exactamente" instrucciones del Estado Islámico (EI) distribuidas en redes sociales, informaron fuentes oficiales.



El atacante dejó cerca del vehículo una nota manuscrita en árabe en la que declara lealtad al EI, informó The New York Times, que cita fuentes policiales. Pocas horas después del atentado en la tarde del martes en el bajo Manhattan -el más mortífero que golpea la ciudad desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas- el presidente Donald Trump ordenó reforzar los controles para el ingreso de extranjeros.



Trump, que calificó al atacante de "muy enfermo" y "perturbado", ya había evocado al grupo yihadista: "No debemos permitir que el EI regrese, o entre, a nuestro país después de derrotarlo en el Medio Oriente y otras partes. íSuficiente!", tuiteó. Saipov llegó a Estados Unidos en 2010 y dispone de residencia permanente.



El presidente de Uzbekistán, Chavkat Mirzioyev, prometió cooperar con la investigación y dio su pésame a Trump y las familias de las víctimas. Varios centenares de ciudadanos de esta exrepública soviética de mayoría musulmana integran grupos yihadistas en Irak y Siria, según los servicios de seguridad rusos.

La vida sigue

La zona del atentado está aún cerrada al tránsito y a los peatones. Decenas de periodistas y agentes de seguridad están apostados en el área, mientras los neoyorquinos retoman su rutina y caminan ajetreados al trabajo, al gimnasio o llevan sus niños a la escuela. "Muchos padres no dejaron a sus hijos venir a clase hoy", cuenta Ana Pacheco, una estudiante de 17 años de la escuela secundaria Stuyvesant, que queda frente al lugar del ataque. "



Para Megan Brosterman, una habitante del barrio de 38 años, el atentado es un miedo que se ha hecho realidad, pero como muchos neoyorquinos, no piensa cambiar su rutina e insiste en que la vida sigue. "Tengo miedo. Esto está pasando en todos lados y ahora aquí. Ha sido uno de mis miedos desde que sucedió en Londres y ahora es real. Pero no puedo cambiar mis costumbres por esto. Tengo hijos pequeños, la vida sigue", afirma mientras sostiene la mano de su hija de cuatro años, vestida con un disfraz de hada rosa al día siguiente de Halloween, el día de brujas.



